Белгородцев просят воздержаться от прогулок в парке

На набережной обработкой рабочие займутся с 7:00 до 12:00, в парке — с 14:00 до 17:00. Препарат не несёт опасности для людей и животных, однако белгородцам всё равно рекомендуют воздержаться от прогулок на время обработки и в течение трёх часов после неё.