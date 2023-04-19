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Белгородцев просят воздержаться от прогулок в парке

19 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI

Парк и набережную в Белгороде обработают от клещей

20 апреля запланирована обработка набережной от Волчанской до Пикник-парка и парка Памяти, сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства.

Белгорблагоустройство анонсировало обработку от клещей в областном центре. Обрабатывать будут набережную от Волчанской до Пикник-парка и парк Памяти. Работы в тестовом режиме запланированы на завтра, 20 апреля.

На набережной обработкой рабочие займутся с 7:00 до 12:00, в парке — с 14:00 до 17:00. Препарат не несёт опасности для людей и животных, однако белгородцам всё равно рекомендуют воздержаться от прогулок на время обработки и в течение трёх часов после неё.

Напомним, клещи в Белгороде проснулись в конце марта. В пригороде жители уже жаловались на их активность. Глава Белгородского района Владимир Перцев тогда поручил запланировать работу по противоклещевой обработке на территории микрорайона Улитка и вокруг неё.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Обработка#Акарицидная обработка#Клещи#БГБ#Парк памяти
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