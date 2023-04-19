«Белгородсоцбанк» пытается вернуть 200 млн рублей аванса, выплаченного мэрии Орла

«Белгородсоцбанк» пытается через суд вернуть себе гарантию за Красный мост, выплаченную мэрии Орла. Речь идёт о сумме в 200 млн рублей. История с прошлым подрядчиком ООО «Ремспецмост» не утихает до сих пор.