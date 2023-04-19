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«Белгородсоцбанк» пытается вернуть 200 млн рублей аванса, выплаченного мэрии Орла

19 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI
«Белгородсоцбанк» пытается через суд расторгнуть контракт и вернуть себе гарантию за Красный мост, который в Орле строила скандально известная компания «Ремспецмост». Об этом пишет «Орелtimes».
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Суд

«Белгородсоцбанк» пытается через суд вернуть себе гарантию за Красный мост, выплаченную мэрии Орла. Речь идёт о сумме в 200 млн рублей. История с прошлым подрядчиком ООО «Ремспецмост» не утихает до сих пор.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета. Стало известно, что в Белгороде идут три суда по контракту с подрядчиком моста Дружбы. Банк-гарант просит признать контракт ничтожным и вернуть выплаченную гарантию, пишет издание.

Председатель комитета Виталий Рыбаков подтвердил эту информацию. Он рассказал, что банк действительно пытается вернуть 200 млн рублей, выплаченных мэрии после задержания руководства первого подрядчика Красного моста.

Разбирательства по этому делу начались ещё в 2021 году. Ранее стало известно, что гендиректора «Ремспецмоста» приговорили к 4,5 года тюрьмы. Уголовное дело завели из-за хищения более 76 млн рублей.

Белгородский подрядчик не вернёт деньги за простой реконструкции Красного моста
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#Орловская область#Орёл#Суд#Город#Мост#Мэрия#Ремспецмост#Наталья Корявых#Красный мост#Мост дружбы#Белгородсоцбанк
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