Белгородские парки и скверы планируют обработать от клещей до 5 мая

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В вечернем прямом эфире мэру Белгорода поступил вопрос от местной жительницы. Женщина интересовалась, планируют ли в этом году обработать территорию города от клещей.
Валентин Демидов сообщил, что к обработке приступят уже с завтрашнего дня.
Планируем. Обработку парков и скверов мы планируем провести в порядке очерёдности до 5 мая. Завтра начнём, но пока в тестовом режиме.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также в городской администрации уточнили, что 20 апреля обрабатывать от клещей будут на набережной от улицы Волчанская до Пикник-парка с 07:00 до 12:00, а также в парке Памяти с 14:00 до 17:00.
Отметим, что акарицидный препарат безвреден для людей и животных, однако рекомендуется не посещать эти места во время обработки и после в течение трёх часов.