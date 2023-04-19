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Белгородские парки и скверы планируют обработать от клещей до 5 мая

19 апреля 2023, 17:56
Фото: Пресс-служба городской администрации
Об этом в прямом эфире сообщил мэр города Валентин Демидов.

В вечернем прямом эфире мэру Белгорода поступил вопрос от местной жительницы. Женщина интересовалась, планируют ли в этом году обработать территорию города от клещей.

Валентин Демидов сообщил, что к обработке приступят уже с завтрашнего дня.

Планируем. Обработку парков и скверов мы планируем провести в порядке очерёдности до 5 мая. Завтра начнём, но пока в тестовом режиме.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также в городской администрации уточнили, что 20 апреля обрабатывать от клещей будут на набережной от улицы Волчанская до Пикник-парка с 07:00 до 12:00, а также в парке Памяти с 14:00 до 17:00.

Отметим, что акарицидный препарат безвреден для людей и животных, однако рекомендуется не посещать эти места во время обработки и после в течение трёх часов.

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#Александра Склярова#Акарицидная обработка#Клещи#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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