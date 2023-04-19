Аттестация в школах, строительство крематория и взрыв во дворе в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Министерство просвещения РФ утвердило перечень общеобразовательных организаций, где будет действовать особый порядок государственной аттестации. В общем в список вошло 413 учреждений.
Согласно документу, это распространяется на 284 белгородские школы, 113 курских и 16 брянских. Выпускники указанных учреждений самостоятельно выберут, в какой форме завершить обучение — в виде ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации.
В Белгороде снова подняли вопрос строительства крематория. В этот раз о необходимости заговорила местная жительница. Она поинтересовалась, можно ли возвести объект не в Юго-Западном районе.
Дело в том, что о стройке говорили ещё в 2015 году. Позже планы изменились и её перенесли в Юго-Западный район, на что местные жители ответили решительным протестом.
В мэрии ответили, что сейчас планов на строительство нет.
В истории со взрывом гранаты во дворе дома на улице Серафимовича в Белгороде появились новые подробности. Как оказалось, к трагедии привела пьяная ссора. В результате происшествия погиб мужчина, а двоих человек ранило.
В доме выпивали хозяйка, а вместе с ней ещё двое мужчин. Застолье переросло в перепалку. 27-летний белгородец решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Он бросил её во дворе. Взрывом убило его 32-летнего знакомого, а сам подозреваемый вместе с женщиной попал в больницу.