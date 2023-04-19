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Аттестация в школах, строительство крематория и взрыв во дворе в Белгороде: итоги дня

19 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Минпросвещения утвердило перечень школ, где будет действовать особый порядок итоговой аттестации, крематорий в областном центре строить не планируют, а белгородец взорвал гранату во дворе из-за пьяной ссоры.

Школы с особым порядком ГИА

Министерство просвещения РФ утвердило перечень общеобразовательных организаций, где будет действовать особый порядок государственной аттестации. В общем в список вошло 413 учреждений.

Согласно документу, это распространяется на 284 белгородские школы, 113 курских и 16 брянских. Выпускники указанных учреждений самостоятельно выберут, в какой форме завершить обучение — в виде ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации.

Стали известны белгородские школы, в которых ЕГЭ будут сдавать по особым правилам
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Строительство крематория

В Белгороде снова подняли вопрос строительства крематория. В этот раз о необходимости заговорила местная жительница. Она поинтересовалась, можно ли возвести объект не в Юго-Западном районе.

Дело в том, что о стройке говорили ещё в 2015 году. Позже планы изменились и её перенесли в Юго-Западный район, на что местные жители ответили решительным протестом.

В мэрии ответили, что сейчас планов на строительство нет.

Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
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Взрыв во дворе

В истории со взрывом гранаты во дворе дома на улице Серафимовича в Белгороде появились новые подробности. Как оказалось, к трагедии привела пьяная ссора. В результате происшествия погиб мужчина, а двоих человек ранило.

В доме выпивали хозяйка, а вместе с ней ещё двое мужчин. Застолье переросло в перепалку. 27-летний белгородец решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Он бросил её во дворе. Взрывом убило его 32-летнего знакомого, а сам подозреваемый вместе с женщиной попал в больницу.

Стали известны подробности истории со взрывом гранаты во дворе дома в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Образование#Город#Общество#Крематорий#Перечень#Итоги дня
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