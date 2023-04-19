Аттестация в школах, строительство крематория и взрыв во дворе в Белгороде: итоги дня

В доме выпивали хозяйка, а вместе с ней ещё двое мужчин. Застолье переросло в перепалку. 27-летний белгородец решил разрешить конфликт с помощью гранаты. Он бросил её во дворе. Взрывом убило его 32-летнего знакомого, а сам подозреваемый вместе с женщиной попал в больницу.