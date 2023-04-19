Абитуриенты Белгородской области получат от «Синергии» работу и общежитие

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«По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер-классы, формируют навыки скорочтения, тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм-менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес-план», — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
В прошлом году на место в «Синергии» претендовали 50 человек. Решающие факторы при поступлении
— результаты ЕГЭ, а также личностные и управленческие качества, которые выявляются на собеседовании, онлайн-интервью и в «Школе лидерства. После этого абитуриенты принимают участие в недельной выездной программе, где интенсивное обучение проходит наряду с физическими нагрузками.
Выпускники «Синергии» могут продолжить обучение по программе MBA «Бизнес-образование» или поступить в магистратуру, аспирантуру. Поиск работы по специальности значительно упрощается, поскольку помимо диплома, каждый будет иметь трудовой стаж.
Но, как показывает практика, около 80% выпускников остаются работать в Корпорации «Синергия», отметил Вадим Лобов.
«Я получил работу в кампусе “Синергии” в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и работать сложно одновременно, но оно того стоило», — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», ныне коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.