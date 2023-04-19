Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Абитуриенты Белгородской области получат от «Синергии» работу и общежитие

19 апреля 2023, 07:00
Фото: 1MI
В 2023 году в Белгородской области школу окончат около 6 тысяч учащихся. Университет «Синергия» предоставит им возможность одновременно бесплатно учится в вузе и работать по специальности в рамках программы «Кадровый резерв». При этом студенты будут получать как стипендию, так и зарплату.

«По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер-классы, формируют навыки скорочтения, тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм-менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес-план», — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В прошлом году на место в «Синергии» претендовали 50 человек. Решающие факторы при поступлении

— результаты ЕГЭ, а также личностные и управленческие качества, которые выявляются на собеседовании, онлайн-интервью и в «Школе лидерства. После этого абитуриенты принимают участие в недельной выездной программе, где интенсивное обучение проходит наряду с физическими нагрузками.

Выпускники «Синергии» могут продолжить обучение по программе MBA «Бизнес-образование» или поступить в магистратуру, аспирантуру. Поиск работы по специальности значительно упрощается, поскольку помимо диплома, каждый будет иметь трудовой стаж.

Но, как показывает практика, около 80% выпускников остаются работать в Корпорации «Синергия», отметил Вадим Лобов.

«Я получил работу в кампусе “Синергии” в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и работать сложно одновременно, но оно того стоило», — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», ныне коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.

Подпишитесь
Проезжая часть на Губкина со стороны Королёва в Белгороде лишится полосы движения
Сегодня, 08:23
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
Вместо шествия: белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк»
Сегодня, 08:02
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
«Вечнозелёный» светофор появится возле военкомата на Губкина в Белгороде
Сегодня, 08:04