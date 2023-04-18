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ВСУ впервые ударили по Белгородской области американским дроном-камикадзе

18 апреля 2023, 10:06
Фото: Telegram-канал Mash
Дрон Switchblade стоимостью от 6 тыс. долларов смог пресечь границу, но через 500 метров упал и взорвался, сообщает Mash. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
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СВО

По Белгородской области впервые ударили американским дроном-камикадзе Switchblade. Стоимость аппарата составляет 6 тыс. долларов и более.

Дрону удалось пересечь границу, однако уже через 500 метров он упал и взорвался. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Ранее подобные аппараты в российском небе не замечали.

Напомним, на днях над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников. Их обнаружили в Грайворонском горокруге и Белгородском районе. Обошлось без жертв и разрушений.

Над Белгородской областью сбили три украинских дрона
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Приграничье#Дрон#Дрон-камикадзе#БПЛА#Switchblade#Спецоперация#СВО
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