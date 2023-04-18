ВСУ впервые ударили по Белгородской области американским дроном-камикадзе

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По Белгородской области впервые ударили американским дроном-камикадзе Switchblade. Стоимость аппарата составляет 6 тыс. долларов и более.
Дрону удалось пересечь границу, однако уже через 500 метров он упал и взорвался. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Ранее подобные аппараты в российском небе не замечали.
Напомним, на днях над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников. Их обнаружили в Грайворонском горокруге и Белгородском районе. Обошлось без жертв и разрушений.