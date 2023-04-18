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В соседней с Белгородской области возбудили уголовное дело из-за гибели срочника

18 апреля 2023, 11:51
Фото: 1MI
Военное следственное управление СКР по Западному военному округу занимается расследованием уголовного дела по факту убийства срочника сослуживцем в Курской области, сообщает «Коммерсантъ».

В Курской области возбудили уголовное дело по факту убийства срочника сослуживцем. Расследованием занимается военное следственное управление СКР по Западному военному округу.

Пока известно, что инцидент произошёл в начале апреля, пишет издание со ссылкой на РБК. Дальнейшие подробности дела не раскрываются. В управлении сослались на тайну следствия.

Конкретную статью, по которой возбудили дело, также не назвали. При этом ранее в Telegram-каналах появлялась информация о том, что в одном из сёл Суджанского района 20-летний срочник из Татарстана случайно выстрелил из автомата в 18-летнего ефрейтора из Кабардино-Балкарии.

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#Наталья Корявых#Курская область#Происшествия#Срочники#Уголовное дело#Сослуживцы
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