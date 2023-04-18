В соседней с Белгородской области возбудили уголовное дело из-за гибели срочника

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Курской области возбудили уголовное дело по факту убийства срочника сослуживцем. Расследованием занимается военное следственное управление СКР по Западному военному округу.
Пока известно, что инцидент произошёл в начале апреля, пишет издание со ссылкой на РБК. Дальнейшие подробности дела не раскрываются. В управлении сослались на тайну следствия.
Конкретную статью, по которой возбудили дело, также не назвали. При этом ранее в Telegram-каналах появлялась информация о том, что в одном из сёл Суджанского района 20-летний срочник из Татарстана случайно выстрелил из автомата в 18-летнего ефрейтора из Кабардино-Балкарии.