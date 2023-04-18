В соседней с Белгородской области возбудили уголовное дело из-за гибели срочника

Конкретную статью, по которой возбудили дело, также не назвали. При этом ранее в Telegram-каналах появлялась информация о том, что в одном из сёл Суджанского района 20-летний срочник из Татарстана случайно выстрелил из автомата в 18-летнего ефрейтора из Кабардино-Балкарии.