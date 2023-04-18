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В приграничье опровергли слухи о «наступлении ВСУ 30 апреля»

18 апреля 2023, 11:26
Фото: «Курские известия»

Глава района в Курской области опровергла фейк о наступлении ВСУ 30 апреля

Эти слухи дошли до главы Кореневского района Марины Дегтярёвой. По её словам, жители часто звонят ей с просьбой прокомментировать ситуацию. Сама же Дегтярёва считает, что это фейк, который «распускают для раскачки нашего общества», пишут «Курские известия».
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Фейк

В своём аккаунте глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва написала, что получает много звонков по поводу информации о якобы наступлении ВСУ 30 апреля. Она заверила, что эта новость фейковая.

По мнению Дегтярёвой, слухи запустили украинские службы для раскачки общества. На самом деле, ситуация на территории района стабильная, пишет издание.

Сама же Дегтярёва находится на месте, не покидает район. Она призвала всех сохранять спокойствие.

Не так давно в Белгородской области распространился фейк о наступлении ВСУ на село Майское. Глава региона заявил, что эти слухи придуманы «на уровне десятилетнего ребёнка».

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#Анастасия Афанасенко#ВСУ#Наступление#Наступление ВСУ#Фейк#Слухи#Спецоперация#СВО#Черноземье#Курская область
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