В приграничье опровергли слухи о «наступлении ВСУ 30 апреля»

Глава района в Курской области опровергла фейк о наступлении ВСУ 30 апреля

Эти слухи дошли до главы Кореневского района Марины Дегтярёвой. По её словам, жители часто звонят ей с просьбой прокомментировать ситуацию. Сама же Дегтярёва считает, что это фейк, который «распускают для раскачки нашего общества», пишут «Курские известия».