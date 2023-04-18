В Белгородской области собираются продлить «губернаторскую» ипотеку

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Белгородской области планируют продлить срок действия «губернаторской» ипотеки. Сообщается, что программа может продлиться до 1 июля 2024 года.
В конце прошлого года правительство РФ продлило действие «президентской» ипотеки до 1 июля 2024 года включительно. В связи с этим депутаты собираются внести аналогичные изменения в региональный закон о «губернаторской» ипотеке.
Согласно программе, белгородцы могут получить субсидии в размере 6% годовых на остаток задолженности по ипотечным кредитам. Депутаты предлагают предоставлять субсидию по договору, заключённому до 1 июля 2024 года. Речь о сумме до 15 млн рублей.
«При этом размер процентной ставки составляет не более 8% годовых в отношении части кредита, не превышающей 6 млн рублей. Субсидия предоставляется в отношении части кредита, не превышающей 6 млн рублей», — отметил замминистра — начальник департамента жилищного строительства министерства строительства региона Валерий Гридчин.
Также уточняется, что для продления льготной ипотеки потребуется выделить деньги из регионального бюджета. Пока планируется, что в этом году ипотекой смогут воспользоваться до 70 белгородцев.