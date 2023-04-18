В Белгородской области определили лучшие проекты о дорожной безопасности дошкольников

Во время конкурсных испытаний прошла презентационная защита проектов, где участники не только продемонстрировали различные направления организации эффективной работы с дошкольниками, но и поделились оригинальными формами работы, педагогическими находками воспитателей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Членами жюри также были отмечены разные направления деятельности и системный подход в работе участников.