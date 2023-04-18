В Белгородской области определили лучшие проекты о дорожной безопасности дошкольников

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Региональному конкурсу по безопасности дорожного движения среди дошкольных учреждений в этом году исполняется 29 лет. Конкурс является составной частью национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Конкурсный отбор проходил с декабря 2022 года по апрель этого года по инициативе регионального управления Госавтоинспекции и министерства образования области. В итоге в финал вышли три структуры управления образования, 21 дошкольная образовательная организация и 20 работников этих учреждений.
На сегодняшнем итоговом мероприятии невозможно показать всю ту работу, которая делается в детских садах по обучению безопасному поведению на дорогах. Все знают, как трудно работать с маленькими детьми, но мы стараемся: ищем новые формы и методы, привлекаем родителей, делаем всё, чтобы наши дети были живы и здоровы. Мы делаем эту работу в детских садах каждый день,
первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.
Во время конкурсных испытаний прошла презентационная защита проектов, где участники не только продемонстрировали различные направления организации эффективной работы с дошкольниками, но и поделились оригинальными формами работы, педагогическими находками воспитателей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Членами жюри также были отмечены разные направления деятельности и системный подход в работе участников.
Особое внимание заслужили современные подходы к образовательной деятельности в дополнительном конкурсе-проекте «Нулевой километр безопасности», который каждый год имеет новые номинации. В этом году 220 участников представили свои оригинальные работы в номинации «Дети — детям!», «Педагоги — детям!», «Педагоги — родителям!» и «Родители — детям!».
Была проделана колоссальная работа. Я сам являюсь родителем и знаю, как это сложно — организовать хотя бы одного ребёнка. Воспитатели работают с целыми группами ребят, в игровой форме прививают им правила безопасного поведения на дороге. Обучать правилами дорожного движения надо с самого раннего возраста, профилактики много не бывает. И я надеюсь, наша совместная работа ощутимо скажется на снижении детского дорожно-транспортного травматизма.
начальник УГИБДД МВД РФ по Белгородской области Олег Толстой.
Среди педагогов дошкольных учреждений городских округов и муниципальных районов лучшими стали представители городов Губкин, Строитель, Валуйки, а также посёлка Чернянка. Среди дошкольных учреждений муниципалитетов лучшими стали: детские сады из Губкинского и Староскольского горокругов, Белгородского и Ракитянского районов.
Среди госструктур победителями стали управления образования администраций Губкинского и Яковлевского горокругов, Борисовского района.
На торжественной церемонии все победители получили призы и подарки от фонда «Поколения».
Это направление очень важное в работе фонда, ведь здесь идёт речь о жизни и здоровье наших детей. На конкурсе отмечаются самые успешные и новаторские методики, благодаря которым юные белгородцы с ранних лет получают навыки и умения, как вести себя на дороге. Каждый год появляется что-то новое, всё больше применяются технологии обучения, связанные с современными гаджетами и интернетом. Но неизменным остаётся содержание и творчество.
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник