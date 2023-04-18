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В Белгородской области 19 апреля потеплеет до +19 ˚С

18 апреля 2023, 14:24
Фото: 1MI
В среду на территории региона будет тепло и без осадков. Ночью ожидается до +4…+9 ˚С, а днём потеплеет до +14…+19 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В среду, 19 апреля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В ночное время температура опустится до +4…+9 ˚С, а днём воздух прогреется до +14…+19 ˚С.

В Белгороде завтра ночью +6 ˚С и без осадков. Днём потеплеет до +15 ˚С. В четверг, 20 апреля, в областном центре пройдёт дождь. Ночью синоптики обещают до +7 ˚С. Днём температура повысится до +14 ˚С.

Дожди в Белгороде сохранятся до конца текущей недели, а также пройдут в начале следующей. При этом с пятницы, 21 апреля, ожидается небольшое похолодание.

Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторник
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#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Дожди#Наталья Корявых
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