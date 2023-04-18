В Белгородской области 19 апреля потеплеет до +19 ˚С

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В среду, 19 апреля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В ночное время температура опустится до +4…+9 ˚С, а днём воздух прогреется до +14…+19 ˚С.
В Белгороде завтра ночью +6 ˚С и без осадков. Днём потеплеет до +15 ˚С. В четверг, 20 апреля, в областном центре пройдёт дождь. Ночью синоптики обещают до +7 ˚С. Днём температура повысится до +14 ˚С.
Дожди в Белгороде сохранятся до конца текущей недели, а также пройдут в начале следующей. При этом с пятницы, 21 апреля, ожидается небольшое похолодание.