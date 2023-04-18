В Белгороде решили не убирать новогоднюю арку

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
«Арка действительно была размещена к Новому году ещё 1,5 года назад, но было принято решение не убирать её и сделать одной из смысловых доминант в украшении парка Победы. К праздникам и мероприятиям арка дополняется различными элементами. На мой взгляд, в принципе, гармонично сейчас смотрится, украшает парк».
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, музыкальный световой тоннель в парке Победы, который белгородка назвала новогодней аркой, действительно появился в областном центре в декабре 2021 года. Но после монтажа его решили не убирать на хранение, а оставить в парке на постоянной основе, чтобы он украшал город и поднимал настроение гуляющим белгородцам.
Новогодняя ёлка на Соборной площади в этом году стояла необычайно долго — до конца января, а украшения с улиц убрали уже в конце февраля.