В Белгороде решили не убирать новогоднюю арку

Напомним, музыкальный световой тоннель в парке Победы, который белгородка назвала новогодней аркой, действительно появился в областном центре в декабре 2021 года. Но после монтажа его решили не убирать на хранение, а оставить в парке на постоянной основе, чтобы он украшал город и поднимал настроение гуляющим белгородцам.