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В Белгороде решили не убирать новогоднюю арку

18 апреля 2023, 19:15
Фото: 1MI
18 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов зачитал сообщение местной жительницы по имени Елизавета с требованием убрать из парка Победы новогоднюю арку. Градоначальник ответил, что ему нравится эта арка и убирать её не будут.
«Арка действительно была размещена к Новому году ещё 1,5 года назад, но было принято решение не убирать её и сделать одной из смысловых доминант в украшении парка Победы. К праздникам и мероприятиям арка дополняется различными элементами. На мой взгляд, в принципе, гармонично сейчас смотрится, украшает парк».
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, музыкальный световой тоннель в парке Победы, который белгородка назвала новогодней аркой, действительно появился в областном центре в декабре 2021 года. Но после монтажа его решили не убирать на хранение, а оставить в парке на постоянной основе, чтобы он украшал город и поднимал настроение гуляющим белгородцам.

Новогодняя ёлка на Соборной площади в этом году стояла необычайно долго — до конца января, а украшения с улиц убрали уже в конце февраля.

К весне в Белгороде решили убрать последние новогодние украшения
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Парк Победы#Украшения#Арка#Город
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