В Белгороде организовали «Маршруты Памяти»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Маршруты Памяти» организовали в Белгороде ко Дню Победы. Акция предполагает экскурсии, которые разработали по трём маршрутам — пешеходному и автобусным.
Они включают значимые объекты, посвящённые Великой Отечественной войне: братские могилы, памятные стелы и скульптурные композиции.
Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей. Поучаствуют в этом волонтёры — студенты, которые интересуются историей города и хорошо ориентируются в материале. Они уже прошли инструктаж от опытных экскурсоводов в музее-диораме.
Первые экскурсии запланированы на конец апреля.