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В Белгороде организовали «Маршруты Памяти»

18 апреля 2023, 13:25
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В рамках одноимённой акции разработано три маршрута — два автобусных и один пешеходный. Они включают братские могилы, памятные стелы. Экскурсии по маршрутам проведут волонтёры, сообщили в мэрии.

«Маршруты Памяти» организовали в Белгороде ко Дню Победы. Акция предполагает экскурсии, которые разработали по трём маршрутам — пешеходному и автобусным.
Они включают значимые объекты, посвящённые Великой Отечественной войне: братские могилы, памятные стелы и скульптурные композиции.

Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей. Поучаствуют в этом волонтёры — студенты, которые интересуются историей города и хорошо ориентируются в материале. Они уже прошли инструктаж от опытных экскурсоводов в музее-диораме.

Первые экскурсии запланированы на конец апреля.

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