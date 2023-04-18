В Белгороде организовали «Маршруты Памяти»

Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей. Поучаствуют в этом волонтёры — студенты, которые интересуются историей города и хорошо ориентируются в материале. Они уже прошли инструктаж от опытных экскурсоводов в музее-диораме.