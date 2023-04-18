В Белгороде насчитали 17 самовольно установленных памятников

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
17 памятников в Белгороде установили с проблемами. Всего в реестре значится 247 объектов. В прошлом году было известно о десяти установленных с нарушениями памятниках.
Белгородские депутаты рассмотрели пять проектов решений об увековечивании памяти выдающихся личностей. Речь о памятнике поэту Сергею Есенину, бюсте Героя России Юрия Чумака.
Также по инициативе белгородцев установили несколько мемориальных досок. Они появились в честь Героев Советского Союза Ивана Кожемякина, Андрея Черникова, Григория Добрунова, Ивана Гнездилова, а также награждённого орденом Мужества Александра Журавлёва и Героя России Антона Копейкина.
Указанные таблички есть на фасадах школ и здания УФСБ. Что касается скульптур, за памятник Есенину ответственность будет нести город, а за бюст Чумака — педколледж.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде нашли множество незаконно установленных памятников. В связи с этим депутаты горсовета утвердили положения об увековечении памяти о людях и событиях.