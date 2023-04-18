Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Изображение материала

В Белгороде на атрибутику ко Дню Победы потратят более 100 тысяч рублей

18 апреля 2023, 12:59
Фото: 1MI
георгиевская лента
Администрация города Белгорода ищет поставщика атрибутики ко Дню Победы. Лот появился на госзакупках 12 апреля, а начальная цена заказа составляет 104 тысячи рублей.

Согласно документам госзакупки, поставщик должен поставить 50 флагов Российской Федерации, 1000 георгиевских лент и 1000 лент в расцветке «Российский триколор».

В течении пяти дней после подписания контракта, исполнителю необходимо доставить товар до обозначенного в документах места приёма, обеспечить надлежащее качество товара, а также соблюдение санитарных правил при перевозке.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 19 апреля включительно.

Напомним, что в этом году в Белгороде на 9 мая отменили парад Победы.

Жители Белгорода просят отменить фейерверк в День Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
День Победы мы не должны встречать в ямах: Гладков — о ямочном ремонте дорогВ День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской кашиОчного шествия «Бессмертного полка» в Белгородской области не будет
#Анастасия Борисенко#День Победы#Закупка#Флаги#Георгиевские ленты#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона
Сегодня, 13:56
Как организована начальная военная подготовка в школах Белгородской области
Сегодня, 13:24
Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ
Сегодня, 09:43
На сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году
Сегодня, 13:38
Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода
Сегодня, 12:12
Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области
Сегодня, 14:37