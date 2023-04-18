В Белгороде на атрибутику ко Дню Победы потратят более 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Согласно документам госзакупки, поставщик должен поставить 50 флагов Российской Федерации, 1000 георгиевских лент и 1000 лент в расцветке «Российский триколор».
В течении пяти дней после подписания контракта, исполнителю необходимо доставить товар до обозначенного в документах места приёма, обеспечить надлежащее качество товара, а также соблюдение санитарных правил при перевозке.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 19 апреля включительно.
Напомним, что в этом году в Белгороде на 9 мая отменили парад Победы.