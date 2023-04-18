Утро в Белгородской области началось с обстрела

Накануне регион попал под обстрел несколько раз. Трижды ВСУ обстреливали село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Также дважды под обстрелом было село Муром в Шебекинском округе. Повреждения получили три дома, ещё один разрушен полностью. Снаряды попали и в склад зернохранилища.