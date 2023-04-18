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Утро в Белгородской области началось с обстрела

18 апреля 2023, 06:26
Фото: Bel.ru

Козинка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Под огонь ВСУ попало село Козинка в Грайворонском горокруге. Об опасности МЧС сообщило в районе 07:15.
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СВО

ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском горокруге. Белгородцы получили соответствующую рассылку от РСЧС примерно в 07:15. Людей попросили спуститься в укрытия. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Накануне регион попал под обстрел несколько раз. Трижды ВСУ обстреливали село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Также дважды под обстрелом было село Муром в Шебекинском округе. Повреждения получили три дома, ещё один разрушен полностью. Снаряды попали и в склад зернохранилища.

В посёлке Красное под огнём оказалась ферма. В результате атаки загорелось сенохранилище. Никто не пострадал.

Ферма попала под обстрел в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Козинка#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#РСЧС#Рассылка
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