Тротуар на Свято-Троицком бульваре в Белгороде отремонтируют за 3 млн рублей

Согласно документам на сайте госзакупок, тротуар отремонтируют от проспекта Богдана Хмельницкого до Соборной площади. Затронут улицу Попова вдоль строения 1Б, а также парк Памяти и Музейную площадь.

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