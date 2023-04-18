Тротуар на Свято-Троицком бульваре в Белгороде отремонтируют за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Контракт разместила мэрия Белгорода 14 апреля. Потратить на работы готовы максимально 3,1 млн рублей. При этом от исполнителя требуют:
Сроки выполнения работ — в течение трёх дней с даты заключения контракта. Отдельным пунктом идёт требование устранять все недостатки выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента обращения заказчика.
Принимать заявки мэрия будет до 24 числа этого месяца.
Напомним, что на благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей. Подрядчик должен в том числе разобрать тротуары и уложить плитку.