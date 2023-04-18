Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Изображение материала

Тротуар на Свято-Троицком бульваре в Белгороде отремонтируют за 3 млн рублей

18 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI
Ремонт тротуара, архивное фото
Согласно документам на сайте госзакупок, тротуар отремонтируют от проспекта Богдана Хмельницкого до Соборной площади. Затронут улицу Попова вдоль строения 1Б, а также парк Памяти и Музейную площадь.

Контракт разместила мэрия Белгорода 14 апреля. Потратить на работы готовы максимально 3,1 млн рублей. При этом от исполнителя требуют:

  • Разобрать бортовые камни;
  • перевезти грузы самосвалами;
  • заменить люки колодцев;
  • разработать вручную грунт;
  • установить новые бортовые камни;
  • подготовить железобетонные ступени;
  • устроить «покрытие из тротуарной плитки».

Сроки выполнения работ — в течение трёх дней с даты заключения контракта. Отдельным пунктом идёт требование устранять все недостатки выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента обращения заказчика.

Принимать заявки мэрия будет до 24 числа этого месяца.

Напомним, что на благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей. Подрядчик должен в том числе разобрать тротуары и уложить плитку.

На благоустройство сквера «Театральный» в Белгороде готовы потратить 7,8 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы просят решить проблему движения велосипедов в городеЕдинственный и неповторимый поставщик: как «Белгороддорстрой» получает контрактыЧиновники ответили на претензии белгородцев об отсутствии тротуара
#Тротуар#Ремонт#Госзакупки#Свято-троицкий#Общество#Эксклюзив#Белгород#Артем Черненко
Подпишитесь
Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона
Сегодня, 13:56
Как организована начальная военная подготовка в школах Белгородской области
Сегодня, 13:24
Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ
Сегодня, 09:43
На сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году
Сегодня, 13:38
Что известно о новом советнике главы администрации Белгорода
Сегодня, 12:12
Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области
Сегодня, 14:37