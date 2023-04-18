Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году будет отменено

“Бессмертный полк” - это международное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы его участники организованно проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают истории о них в специальный раздел на сайте движения.