Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году будет отменено

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала, что формат мероприятия расширен. Вместо привычного шествия акция будет проводиться в течение всего дня, передает ее слова «Интерфакс».
“Бессмертный полк” - это международное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы его участники организованно проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают истории о них в специальный раздел на сайте движения.
Во время пандемии COVID-19 акция проходила в онлайн-формате, однако в прошлом году традиционный формат народного шествия был возобновлен.