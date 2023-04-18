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Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году будет отменено

18 апреля 2023, 11:41
Фото: 1MI
Организаторы движения “Бессмертный полк” решили отменить в этом году уличное шествие.

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала, что формат мероприятия расширен. Вместо привычного шествия акция будет проводиться в течение всего дня, передает ее слова «Интерфакс».

“Бессмертный полк” - это международное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы его участники организованно проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают истории о них в специальный раздел на сайте движения.

Во время пандемии COVID-19 акция проходила в онлайн-формате, однако в прошлом году традиционный формат народного шествия был возобновлен.

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