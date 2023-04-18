Светофор появится на сложном перекрёстке в Белгороде

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
«Очень сложно выезжать налево с улицы Везельской. Светофор обещали установить в этом году. Да еще прилепили на перекрестке этот совсем не нужный забор», — пожаловался градоначальнику местный житель по имени Александр.
Валентин Демидов согласился с белгородцем и подтвердил, что выезд на этом участке действительно сложный, но светофор поможет решить эту проблему. Установят его, как и обещали, в этом году. Раскрыл он и предназначение забора, установленного здесь недавно: он защищает не только пешеходов, но и стоящие рядом жилые дома.
«На перекрёстке Везельской и Кашарского проезда жилые дома достаточно близко расположены к проезжей части, ограждение сдерживает грязевые потоки с дороги».
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в начале апреля стало известно о том, что светофор появится и на перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка. Помимо этого, там изменят конфигурацию островков безопасности.