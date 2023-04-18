Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Изображение материала

Светофор появится на сложном перекрёстке в Белгороде

18 апреля 2023, 18:30
Фото: 1MI

Перекрёсток Везельской и Кашарского проезда в Белгороде оборудуют светофором

18 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о том, когда на сложном перекрёстке улицы Везельской и Кашарского проезда появится обещанный светофор, а также зачем там установили «ненужный» забор.
«Очень сложно выезжать налево с улицы Везельской. Светофор обещали установить в этом году. Да еще прилепили на перекрестке этот совсем не нужный забор», — пожаловался градоначальнику местный житель по имени Александр.

Валентин Демидов согласился с белгородцем и подтвердил, что выезд на этом участке действительно сложный, но светофор поможет решить эту проблему. Установят его, как и обещали, в этом году. Раскрыл он и предназначение забора, установленного здесь недавно: он защищает не только пешеходов, но и стоящие рядом жилые дома.

«На перекрёстке Везельской и Кашарского проезда жилые дома достаточно близко расположены к проезжей части, ограждение сдерживает грязевые потоки с дороги».
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в начале апреля стало известно о том, что светофор появится и на перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка. Помимо этого, там изменят конфигурацию островков безопасности.

На перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка установят светофор
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы требуют поставить светофор по пути к футбольному манежуНовые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Город#Автомобильная дорога#Светофор#Перекрёсток
Подпишитесь
Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома
Сегодня, 16:58
Как организована начальная военная подготовка в школах Белгородской области
Сегодня, 13:24
Оптимисты: Белгородстат рассказал, как уменьшилось население Белгородской области
Сегодня, 14:48
На сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году
Сегодня, 13:38
Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона
Сегодня, 13:56
Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области
Сегодня, 14:37