Светофор появится на сложном перекрёстке в Белгороде

Валентин Демидов согласился с белгородцем и подтвердил, что выезд на этом участке действительно сложный, но светофор поможет решить эту проблему. Установят его, как и обещали, в этом году. Раскрыл он и предназначение забора, установленного здесь недавно: он защищает не только пешеходов, но и стоящие рядом жилые дома.