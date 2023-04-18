Реконструкция Центрального парка в Белгороде: сколько на неё потратят и что планируют

На первом этапе в планах — заменить инженерные сети, восстановить покрытие одного из маршрутов. Городские власти рассчитывают найти исполнителя, который завершит эти работы до конца 2023 года. В 2024 году собираются начать непосредственно благоустройство, установить новое колесо обозрения, создать нескольких зон отдыха, фуд-корт и «ярусное озеленение» на пустырях. Кроме того, планируется восстановить летний кинотеатр и другие утраченные объекты. Объём финансирования на эти цели определят только в следующем году.