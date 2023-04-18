Реконструкция Центрального парка в Белгороде: сколько на неё потратят и что планируют

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Центральный парк в Белгороде ожидает масштабная реконструкция, на которую потратят как минимум 321 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». Причём речь идёт только о первом этапе. Власти хотят привлечь подрядчика, который завершит часть работ до конца года. Эксперты же считают, что для возможного привлечения частного оператора для парка необходимо было рассчитывать коммерческую составляющую ещё на предпроектной стадии.
На первом этапе в планах — заменить инженерные сети, восстановить покрытие одного из маршрутов. Городские власти рассчитывают найти исполнителя, который завершит эти работы до конца 2023 года. В 2024 году собираются начать непосредственно благоустройство, установить новое колесо обозрения, создать нескольких зон отдыха, фуд-корт и «ярусное озеленение» на пустырях. Кроме того, планируется восстановить летний кинотеатр и другие утраченные объекты. Объём финансирования на эти цели определят только в следующем году.
Разработкой проекта по реконструкции Центрального парка занималось московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Его презентовали в конце марта. В мэрии уточнили, что бюджетные деньги на это не выделялись. Концепцию парка и других общественных пространств администрация получила от АНО «Центр компетенции по развитию среды Белгородской области». Как утверждают власти, концепции обсуждали с жителями, «их мнения учли».
Центральный парк
Парк им. Ленина занимает 24,6 га. Его потенциал не используется полностью, уверены разработчики проекта. Пятая часть парка не задействована. Там находятся неработающие аттракционы, пустырь.
При этом территория парка является зоной охраняемого ландшафта. На ней имеются и объекты культурного наследия. Речь о памятнике Марксу и Энгельсу и входных воротах. Часть объектов, в частности фонтаны, утрачены. В планах — их восстановление.
Однако на этом не остановились и решили построить колесо обозрения, фуд-корт, школу юных натуралистов, волонтёрский центр, сделать декоративные сады и ряд других вещей. Всего парк разделят на семь зон, в том числе семейную и событийную. Появится даже сад философов.
Планируются также аттракционы, совмещённый с лекторием летний кинотеатр, беседки, зелёный лабиринт, «интерактивные» арт-объекты. Для прогулок авторы концепции придумали познавательно-развлекательный, игровой, спортивный и зимний маршруты.
Проводить реконструкцию собираются в два этапа. Первый мэрия Белгорода рассчитывает начать в мае и завершить до конца ноября. За это время исполнители должны проложить инженерные коммуникации и восстановить покрытие сквозного пешеходного маршрута от улицы Мичурина до улицы Островского. Только на это потратят 321 млн рублей. Подрядчика определят при помощи проведения торгов.
Второй этап предполагает благоустройство. Причём полностью парк на это время закрывать не планируют. Объём финансирования ещё не определён. Сроки же будут зависеть от инвестиций. Сколько бизнесменов смогут работать в парке на правах аренды, решат позже.
В мэрии заявили, что вопрос об операторе парка находится в стадии проработки. В начале апреля городским властям уже удалось найти подрядчиков на благоустройство набережных Везёлки и Северского Донца.
Опрошенные изданием эксперты предположили, что речь, вероятнее всего, не о коммерческом развитии парка. Возможно, мэрия планирует реконструировать объект самостоятельно, а вопрос привлечения частного капитала не ставился изначально. Подыскивать частного оператора на готовый проект — неэффективно, уверены специалисты.