Прокуратура против предоставления белгородским переселенцам жилья с меньшей площадью

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Вопрос с предоставлением белгородцам жилья с уменьшенной площадью на данный момент действительно прорабатывается, сообщила министр строительства Оксана Козлитина. Но так просто решить его не выйдет — против подобных мер выступает прокуратура.
Этот вопрос прорабатывается. На сегодняшний день у нас есть мнение прокуратуры, которая пока, к сожалению, против, потому что по жилищному законодательству это своего рода нарушение прав гражданина. Поэтому сейчас мы в стадии решения этого вопроса.
Оксана Козлитина
Кроме ответа прокуратуры в правительстве Белгородской области ждут ответа от Министерства строительства РФ, куда также был направлен запрос с разъяснениями возможности предоставления меньшей площади.
Суть проблемы в том, что из-за долгого поиска жилья с подходящими «квадратами» люди вынуждены продолжать жить в ПВР. На просьбу выдать им жильё поменьше, но поскорее, в правительстве отвечают отказом.
Отметим, что прокуратура и Минстрой РФ также изучают вопрос с пострадавшими от снарядов ВСУ летними кухнями.