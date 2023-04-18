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Прокуратура против предоставления белгородским переселенцам жилья с меньшей площадью

18 апреля 2023, 08:11
Фото: Bel.ru
О том, почему переселённым с приграничья белгородцам нельзя получить квартиры меньшей площадью, рассказала министр строительства региона Оксана Козлитина. По её словам, против так называемого «нарушения прав» выступает прокуратура.

Вопрос с предоставлением белгородцам жилья с уменьшенной площадью на данный момент действительно прорабатывается, сообщила министр строительства Оксана Козлитина. Но так просто решить его не выйдет — против подобных мер выступает прокуратура.

Этот вопрос прорабатывается. На сегодняшний день у нас есть мнение прокуратуры, которая пока, к сожалению, против, потому что по жилищному законодательству это своего рода нарушение прав гражданина. Поэтому сейчас мы в стадии решения этого вопроса.
Оксана Козлитина

Кроме ответа прокуратуры в правительстве Белгородской области ждут ответа от Министерства строительства РФ, куда также был направлен запрос с разъяснениями возможности предоставления меньшей площади.

Суть проблемы в том, что из-за долгого поиска жилья с подходящими «квадратами» люди вынуждены продолжать жить в ПВР. На просьбу выдать им жильё поменьше, но поскорее, в правительстве отвечают отказом.

Отметим, что прокуратура и Минстрой РФ также изучают вопрос с пострадавшими от снарядов ВСУ летними кухнями.

Прокуратура изучит вопрос с пострадавшими от обстрела летними кухнями белгородцев
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#Жильё для жителей приграничья#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Жильё для переселенцев#Общество#Прокуратура РФ#Белгородская область#Оксана Козлитина#Артем Черненко
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