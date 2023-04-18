Прокуратура изучит вопрос с пострадавшими от обстрела летними кухнями белгородцев

В результате обстрелов приграничья Белгородской области страдают не только дома и дачи, но и здания, зарегистрированные по документам как летние кухни. Например, в феврале этого года снаряд ВСУ попал в одну из таких в хуторе Балки Шебекинского округа. Вопрос с их восстановлением стоит отдельно от основного и находится на особом рассмотрении.