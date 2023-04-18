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Прокуратура изучит вопрос с пострадавшими от обстрела летними кухнями белгородцев

18 апреля 2023, 07:35
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода, архивное фото
Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что вопрос с разрушенными ВСУ летними кухнями пока остаётся открытым.

В результате обстрелов приграничья Белгородской области страдают не только дома и дачи, но и здания, зарегистрированные по документам как летние кухни. Например, в феврале этого года снаряд ВСУ попал в одну из таких в хуторе Балки Шебекинского округа. Вопрос с их восстановлением стоит отдельно от основного и находится на особом рассмотрении.

По летним кухням пока вопрос открытый. Также согласовываем, направили за разъяснением документы в прокуратуру и в Министерство строительства Российской Федерации.
Оксана Козлитина

Отметим, что ранее эта тема уже обсуждалась с белгородцами, вместе с получением нового жилья и с подсчётом квадратных метров. 

Кроме летних кухонь, отдельно вопрос решается и с обстрелянными дачами. Об этом заявлял губернатор Вячеслав Гладков, назвав ситуацию «отдельной историей» и отдав приоритет восстановлению жилья постоянного. Тем не менее, некоторые белгородцы таким решением остались не удовлетворены: люди продолжают жить в полуразрушенных дачах и не понимают, почему тогда вместо этого восстанавливают машины. 

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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Летние кухни#Общество#Дачи#Строительство#Белгородская область#Оксана Козлитина
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