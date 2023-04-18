Прокуратура изучит вопрос с пострадавшими от обстрела летними кухнями белгородцев

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В результате обстрелов приграничья Белгородской области страдают не только дома и дачи, но и здания, зарегистрированные по документам как летние кухни. Например, в феврале этого года снаряд ВСУ попал в одну из таких в хуторе Балки Шебекинского округа. Вопрос с их восстановлением стоит отдельно от основного и находится на особом рассмотрении.
По летним кухням пока вопрос открытый. Также согласовываем, направили за разъяснением документы в прокуратуру и в Министерство строительства Российской Федерации.
Оксана Козлитина
Отметим, что ранее эта тема уже обсуждалась с белгородцами, вместе с получением нового жилья и с подсчётом квадратных метров.
Кроме летних кухонь, отдельно вопрос решается и с обстрелянными дачами. Об этом заявлял губернатор Вячеслав Гладков, назвав ситуацию «отдельной историей» и отдав приоритет восстановлению жилья постоянного. Тем не менее, некоторые белгородцы таким решением остались не удовлетворены: люди продолжают жить в полуразрушенных дачах и не понимают, почему тогда вместо этого восстанавливают машины.