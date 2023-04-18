Приют для бездомных собак и кошек готовятся построить в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Белгородской области готовятся к строительству нового приюта для бездомных животных. Появится он в Губкинском горокруге. Строительство развернётся в районе закрытого полигона ТКО.
Вместе с подрядной организацией сейчас решаются вопросы, которые необходимо учесть на подготовительном этапе. В ближайшее время начнутся строительные работы.
Согласно проекту, в приюте оборудуют вольеры для собак, места для обитания кошек. Обустроят также медицинский блок с операционной и местами для реабилитации животных. Планируется и установка дезбарьера для санитарной обработки транспорта.
Помогать в работе с безнадзорными животными будут волонтёры и экоактивисты.
Отметим, что приют ранее построили и в Яковлевском горокруге. Открытие состоится после 20 апреля.