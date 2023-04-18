Приют для бездомных собак и кошек готовятся построить в Белгородской области

Согласно проекту, в приюте оборудуют вольеры для собак, места для обитания кошек. Обустроят также медицинский блок с операционной и местами для реабилитации животных. Планируется и установка дезбарьера для санитарной обработки транспорта.

Помогать в работе с безнадзорными животными будут волонтёры и экоактивисты.