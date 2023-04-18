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Приют для бездомных собак и кошек готовятся построить в Белгородской области

18 апреля 2023, 14:43
Фото: 1MI
К строительству приюта в Губкинском горокруге подрядная организация приступит уже в мае. Проектом предусмотрено оборудование вольеров для собак, мест для обитания кошек, операционной и других зон, сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов.

В Белгородской области готовятся к строительству нового приюта для бездомных животных. Появится он в Губкинском горокруге. Строительство развернётся в районе закрытого полигона ТКО.

Вместе с подрядной организацией сейчас решаются вопросы, которые необходимо учесть на подготовительном этапе. В ближайшее время начнутся строительные работы.

Согласно проекту, в приюте оборудуют вольеры для собак, места для обитания кошек. Обустроят также медицинский блок с операционной и местами для реабилитации животных. Планируется и установка дезбарьера для санитарной обработки транспорта.
Помогать в работе с безнадзорными животными будут волонтёры и экоактивисты.

Отметим, что приют ранее построили и в Яковлевском горокруге. Открытие состоится после 20 апреля. 

Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных
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#Анастасия Афанасенко#Приют#Бездомные животные#Собаки#Кошки#Общество#Белгородская область#Губкинский горокруг#Михаил Лобазнов
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