Почётный знак «Материнская слава» получат 148 многодетных белгородок

В список попали белгородки разных профессий. Награды получат учителя, врачи, воспитатели, экономисты и домохозяйки, электромонтёр и горнорабочая. Женщины проживают в Белгородской области более 20 лет, активно участвуют в общественной жизни региона. Учитывались также при отборе достижения детей в учёбе, спорте и творчестве.