Почётный знак «Материнская слава» получат 148 многодетных белгородок

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Депутаты комитета по социальной политике одобрили список многодетных белгородок для церемонии вручения Почётного знака «Материнская слава». Теперь кандидатуры должны согласовать на предстоящем заседании регионального парламента.
Награды I степени предлагается вручить 20 женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей. Знаком II степени планируют поощрить 21 белгородку, ставшую мамой для четверых детей. 107 женщин, воспитывающие троих детей, получат знак III степени.
В список попали белгородки разных профессий. Награды получат учителя, врачи, воспитатели, экономисты и домохозяйки, электромонтёр и горнорабочая. Женщины проживают в Белгородской области более 20 лет, активно участвуют в общественной жизни региона. Учитывались также при отборе достижения детей в учёбе, спорте и творчестве.
К Почётному знаку «Материнская слава» прилагается единовременная денежная выплата, соответствующая степени награды. Всего на поощрение многодетных белгородок из бюджета региона выделено 15 млн рублей.
Награждение пройдёт в преддверии Международного дня семьи. Праздник отмечается 15 мая.