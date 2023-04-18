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Почётный знак «Материнская слава» получат 148 многодетных белгородок

18 апреля 2023, 14:20
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Часть депутатов уже одобрили список женщин, которых наградят Почётным знаком «Материнская слава». 148 многодетных матерей получат награду и денежную премию к Международному дню семьи, сообщили в пресс-службе облдумы.

Депутаты комитета по социальной политике одобрили список многодетных белгородок для церемонии вручения Почётного знака «Материнская слава». Теперь кандидатуры должны согласовать на предстоящем заседании регионального парламента.

Награды I степени предлагается вручить 20 женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей. Знаком II степени планируют поощрить 21 белгородку, ставшую мамой для четверых детей. 107 женщин, воспитывающие троих детей, получат знак III степени.

В список попали белгородки разных профессий. Награды получат учителя, врачи, воспитатели, экономисты и домохозяйки, электромонтёр и горнорабочая. Женщины проживают в Белгородской области более 20 лет, активно участвуют в общественной жизни региона. Учитывались также при отборе достижения детей в учёбе, спорте и творчестве.

К Почётному знаку «Материнская слава» прилагается единовременная денежная выплата, соответствующая степени награды. Всего на поощрение многодетных белгородок из бюджета региона выделено 15 млн рублей.

Награждение пройдёт в преддверии Международного дня семьи. Праздник отмечается 15 мая.

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#Анастасия Афанасенко#Материнская слава#Почётный знак#Белгородская облдума#Многодетные матери#Общество#Белгородская область
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