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Оптимисты: Белгородстат рассказал, как уменьшилось население Белгородской области

18 апреля 2023, 14:48
Фото: 1MI

В Белгородстате рассказали о сокращении населения Белгородской области

Число городских жителей уменьшилось на 13 532 человека, а сельских — на 8 407. Белгородцев стало меньше во всех районах области. Данные опубликовал Белгородстат.

По официальным данным, на 1 января 2022 года всё население Белгородской области достигало 1 536 466 человек. Из них 1 003 348 приходилось на городских жителей, а 533 118 — на сельских.

Спустя год, на 1 января 2023 года всё население области насчитывало 1 514 527 человек. Разница составляет 21 939 человек. Причём число городских жителей уменьшилось на 13 532 жителя, а сельских — на 8 407.

К примеру, в Белгороде за год количество людей сократилось на 6 637 (340 568 против 333 931), а в Белгородском районе — на 2 862: с 191 665 человек в 2022 году до 188 803 в 2023 году.

В Грайворонском горокруге население сократилось на 212 человек, а в Шебекинском горокруге — на 1019.

Что касается Алексеевского горокруга, чуть более года назад население всего муниципалитета насчитывало 58 850 жителей. В настоящее время цифра составляет 58 368. А в Старооскольском горокруге стало меньше на 3 280 проживающих (255 609 против 252 329).

Подробная статистика на слайде:

Фото: Белгородстат
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