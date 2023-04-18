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Очного шествия «Бессмертного полка» в Белгородской области не будет

18 апреля 2023, 09:49
Фото: 1MI

В России отменили очное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году

Участникам акции предложили использовать другие варианты. Желающие могут разместить фотографии родственников в соцсетях и на сайте движения, на автомобилях и одежде, сообщает ТАСС.

В 2023 году в России не состоится традиционное очное шествие «Бессмертного полка». Сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила ТАСС, что несколько регионов уже отказались от проведения шествия из-за возможных угроз. Об отмене, в частности, сообщали в Крыму.

Участникам акции предложили разместить фотографии родственников-ветеранов в социальных сетях, на сайте движения, на одежде и автомобилях.

«Бессмертный полк» — это международная акция по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны. Движение в его современном виде было инициировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Участники ежегодно в День Победы проходили колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Около 104 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» в 2022 году. Из них 75 тысяч присоединились к шествию в столице региона.

Напомним, что, помимо очного «Бессмертного полка», в Белгороде не будет и парада на 9 Мая.

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