Очного шествия «Бессмертного полка» в Белгородской области не будет

Участникам акции предложили разместить фотографии родственников-ветеранов в социальных сетях, на сайте движения, на одежде и автомобилях.



«Бессмертный полк» — это международная акция по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны. Движение в его современном виде было инициировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Участники ежегодно в День Победы проходили колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны.



Около 104 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» в 2022 году. Из них 75 тысяч присоединились к шествию в столице региона.