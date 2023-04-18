Новый советник мэра Белгорода, уход министра и контрольные в школах: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Новым советником мэра Валентина Демидова стал экс-глава Евпатории Александр Лоскутов. Сообщалось, что он может стать вице-мэром по ЖКХ. Накануне чиновник уже участвовал в первой рабочей встрече.
В городской администрации рассказали, что Лоскутов вступил в должность 10 апреля.
Врио главы Евпатории Лоскутова назначили в апреле 2022 года. Ранее он был в команде с губернатором Вячеславом Гладковым, его замом Владимиром Базаровым и мэром Демидовым.
Пост министра экономического развития Белгородской области покинула Зоя Астанкова. Министерство вновь осталось без руководителя. О причинах ухода Астанковой пока не сообщалось. Известно, что в своей должности она проработала менее четырёх месяцев.
До назначения Зои Астанковой кресло министра пустовало в течение девяти месяцев. Она пришла на место Евгения Хромова, который руководил ведомством с января прошлого года.
Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ. На очный формат их проведения пожаловались родители. Белгородцы не понимают, зачем детей просят прийти в школы, если год они учились дистанционно.
Один из учителей просил предупреждать, если дети не смогут явиться. Тогда их попросят написать работу дистанционно с подключёнными камерами и микрофонами. Редакция направила запрос в региональное правительство для разъяснения ситуации.