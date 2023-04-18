Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Новый советник мэра Белгорода, уход министра и контрольные в школах: итоги дня

18 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
У Валентина Демидова появился новый советник, Зоя Астанкова покинула пост министра экономического развития и промышленности региона, а учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ.

Новый советник

Новым советником мэра Валентина Демидова стал экс-глава Евпатории Александр Лоскутов. Сообщалось, что он может стать вице-мэром по ЖКХ. Накануне чиновник уже участвовал в первой рабочей встрече.

В городской администрации рассказали, что Лоскутов вступил в должность 10 апреля.

Врио главы Евпатории Лоскутова назначили в апреле 2022 года. Ранее он был в команде с губернатором Вячеславом Гладковым, его замом Владимиром Базаровым и мэром Демидовым.

Экс-глава Евпатории Лоскутов стал советником мэра Белгорода Демидова
Узнать подробнее

Минэкономразвития без руководителя

Пост министра экономического развития Белгородской области покинула Зоя Астанкова. Министерство вновь осталось без руководителя. О причинах ухода Астанковой пока не сообщалось. Известно, что в своей должности она проработала менее четырёх месяцев.

До назначения Зои Астанковой кресло министра пустовало в течение девяти месяцев. Она пришла на место Евгения Хромова, который руководил ведомством с января прошлого года.

Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода
Узнать подробнее

Контрольные в школах

Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ. На очный формат их проведения пожаловались родители. Белгородцы не понимают, зачем детей просят прийти в школы, если год они учились дистанционно.

Один из учителей просил предупреждать, если дети не смогут явиться. Тогда их попросят написать работу дистанционно с подключёнными камерами и микрофонами. Редакция направила запрос в региональное правительство для разъяснения ситуации.

Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно о новом советнике главы администрации БелгородаЕвгений Хромов покинул пост гендиректора корпорации «Развитие»Вячеслав Гладков опроверг слухи про пятую четверть в школах
#Наталья Корявых#Белгородская область#Валентин Демидов#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Общество#Город#Образование#Школы#Советник#Министр
Подпишитесь
Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома
Сегодня, 16:58
Как организована начальная военная подготовка в школах Белгородской области
Сегодня, 13:24
Оптимисты: Белгородстат рассказал, как уменьшилось население Белгородской области
Сегодня, 14:48
На сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году
Сегодня, 13:38
Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона
Сегодня, 13:56
Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области
Сегодня, 14:37