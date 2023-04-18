Новую систему оплаты проезда применят на ещё одном маршруте в Белгороде

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
На маршруте №133 заработает система оплаты проезда «вход/выход». Автобус курсирует от «Сити Молла» через Таврово-7 до микрорайона Дубовская Застава.
С 20 апреля для оплаты проезда пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору дважды — при входе и выходе. Если этого не сделать, спишется полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.
Ранее к такой системе оплаты подключили маршрут №130. Помимо этого, прикладывать карту к валидатору дважды нужно в автобусах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.