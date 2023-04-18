Над Белгородом снова громко

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
По нашим данным, жители Белгородской области слышали работу военно-космических сил России. В Белгороде гул, в частности, заметили на Харьковской горе. Переживать не стоит.
Это уже не первая «громкая» новость в Белгороде вечером 18 апреля. Ранее во дворе частного дома взорвалась граната, в результате чего погиб человек, ещё двое — пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны. По предварительной информации губернатора, жители дома вели асоциальный образ жизни.