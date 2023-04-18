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Над Белгородом снова громко

18 апреля 2023, 19:36
Фото: Bel.ru
Вечером 18 апреля над городом и Белгородской областью вновь прозвучали громкие звуки.
Сюжет
СВО

По нашим данным, жители Белгородской области слышали работу военно-космических сил России. В Белгороде гул, в частности, заметили на Харьковской горе. Переживать не стоит.

Это уже не первая «громкая» новость в Белгороде вечером 18 апреля. Ранее во дворе частного дома взорвалась граната, в результате чего погиб человек, ещё двое — пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны. По предварительной информации губернатора, жители дома вели асоциальный образ жизни.

Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома
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#Кристина Семенчук#В Белгороде громко#ВС РФ#Город#СВО#Белгородская область#Белгород
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Житель Белгорода погиб при взрыве гранаты во дворе дома
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