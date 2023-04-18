О повышении зарплаты бюджетников стало известно в декабре 2022 года. Сообщалось, что повысить ежемесячный доход работников бюджетного сектора экономики должны в начале 2023 года до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года. В течение всего 2023 года показатели будут корректировать в зависимости от темпов роста средней зарплаты на рынке труда.