Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
О повышении зарплаты бюджетников стало известно в декабре 2022 года. Сообщалось, что повысить ежемесячный доход работников бюджетного сектора экономики должны в начале 2023 года до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года. В течение всего 2023 года показатели будут корректировать в зависимости от темпов роста средней зарплаты на рынке труда.
Напомним, что правительство также выделило 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году. Белгородская область от этой суммы должна была получить 148,8 млн рублей.
Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в региональное правительство и выяснила, сколько в итоге сейчас получают работники бюджетной сферы.
Зарплата учителей общеобразовательных организаций области с 1 января 2023 года повысилась на 5,5%. Средняя зарплата учителей в январе–марте текущего года составила 48 010 рублей, с учётом федерального классного руководства — 51 270 рублей. В январе–сентябре 2022 года средняя зарплата учителей в области составляла 45 279 рублей, с учётом классного руководства — 48 562 рубля.
В областном правительстве отметили, что повышение оплаты труда учителей связано с ежегодной индексацией и сохранением уровня зарплаты этой категории работников.
Рост зарплаты медицинских работников госучреждений здравоохранения в 2023 году в сравнении с 2022 годом составил: 7,4% - для врачей, 7,1% - для среднего медперсонала, 5,8% - для младшего медперсонала.
По состоянию на 1 апреля, среднемесячная зарплата среднего медперсонала в системе соцзащиты населения составила 39 900 рублей, врачей — 79 900 рублей, младшего медперсонала — 34 890 рублей.
Рост заработной платы медиков связан с ростом среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону, подчеркнули в правительстве.
Денежное содержание госслужащих состоит из должностного оклада и оклада за классный чин, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Размер оплаты труда конкретного государственного гражданского служащего Белгородской области зависит от замещаемой им должности, выслуги лет, классного чина, уровня выраженности компетенций, а также достижения показателей результативности деятельности в каждом отчётном периоде, сообщили в правительстве области.
В прошлом году индексация оплаты труда госслужащих Белгородской области не осуществлялась.
Напомним, что в Белгороде также подняли зарплату педагогам учреждений допобразования. Базовый оклад повысили на 5%. В результате средняя заработная плата педагогов увеличится с 46 754 рублей до 49 006 рублей.