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На сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году

18 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI

В Белгородской области в 2023 году увеличилась зарплата медиков и учителей

Бел.Ру изучило доходы учителей, медиков и чиновников. На сколько выросла их зарплата в 2023 году, разбираемся в материале.

О повышении зарплаты бюджетников стало известно в декабре 2022 года. Сообщалось, что повысить ежемесячный доход работников бюджетного сектора экономики должны в начале 2023 года до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года. В течение всего 2023 года показатели будут корректировать в зависимости от темпов роста средней зарплаты на рынке труда.

Напомним, что правительство также выделило 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году. Белгородская область от этой суммы должна была получить 148,8 млн рублей.

Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в региональное правительство и выяснила, сколько в итоге сейчас получают работники бюджетной сферы.

Зарплаты учителей

Зарплата учителей общеобразовательных организаций области с 1 января 2023 года повысилась на 5,5%. Средняя зарплата учителей в январе–марте текущего года составила 48 010 рублей, с учётом федерального классного руководства — 51 270 рублей. В январе–сентябре 2022 года средняя зарплата учителей в области составляла 45 279 рублей, с учётом классного руководства — 48 562 рубля.

В областном правительстве отметили, что повышение оплаты труда учителей связано с ежегодной индексацией и сохранением уровня зарплаты этой категории работников.

Зарплаты медиков

Рост зарплаты медицинских работников госучреждений здравоохранения в 2023 году в сравнении с 2022 годом составил: 7,4% - для врачей, 7,1% - для среднего медперсонала, 5,8% - для младшего медперсонала.

По состоянию на 1 апреля, среднемесячная зарплата среднего медперсонала в системе соцзащиты населения составила 39 900 рублей, врачей — 79 900 рублей, младшего медперсонала — 34 890 рублей.

Рост заработной платы медиков связан с ростом среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону, подчеркнули в правительстве.

Зарплаты чиновников

Денежное содержание госслужащих состоит из должностного оклада и оклада за классный чин, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Размер оплаты труда конкретного государственного гражданского служащего Белгородской области зависит от замещаемой им должности, выслуги лет, классного чина, уровня выраженности компетенций, а также достижения показателей результативности деятельности в каждом отчётном периоде, сообщили в правительстве области.

В прошлом году индексация оплаты труда госслужащих Белгородской области не осуществлялась.

Напомним, что в Белгороде также подняли зарплату педагогам учреждений допобразования. Базовый оклад повысили на 5%. В результате средняя заработная плата педагогов увеличится с 46 754 рублей до 49 006 рублей.

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#Алина Харина#Средняя зарплата#Учителя#Врачи#Медперсонал#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область
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