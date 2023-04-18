На дорогах Белгорода появились цветники с тюльпанами

Как уточнили в мэрии, в цветниках высадили тюльпаны разных сортов, виолы, петунии, агетарумы. Радовать цветы будут не только пешеходов, но и автомобилистов. Появились цветники в том числе рядом с остановками. Завершить работы планируется до конца года.