На дорогах Белгорода появились цветники с тюльпанами

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Белгороде начали устанавливать мобильные цветники. В этом году озеленители подготовили около 500 кашпо для украшения улиц и парков города.
Как уточнили в мэрии, в цветниках высадили тюльпаны разных сортов, виолы, петунии, агетарумы. Радовать цветы будут не только пешеходов, но и автомобилистов. Появились цветники в том числе рядом с остановками. Завершить работы планируется до конца года.
Также уточняется, что специалисты позаботились и о смене цветочного рисунка. Когда эти цветы завянут, на их месте появятся готовые композиции из многолетних и однолетних растений.