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На дорогах Белгорода появились цветники с тюльпанами

18 апреля 2023, 14:48
Фото: мэрия Белгорода

Мобильные цветники с тюльпанами устанавливают в Белгороде

Озеленители в этом году подготовили около 500 кашпо для украшения улиц. Завершить работы планируют до конца апреля, сообщили в мэрии Белгорода.

В Белгороде начали устанавливать мобильные цветники. В этом году озеленители подготовили около 500 кашпо для украшения улиц и парков города.

Как уточнили в мэрии, в цветниках высадили тюльпаны разных сортов, виолы, петунии, агетарумы. Радовать цветы будут не только пешеходов, но и автомобилистов. Появились цветники в том числе рядом с остановками. Завершить работы планируется до конца года.

Также уточняется, что специалисты позаботились и о смене цветочного рисунка. Когда эти цветы завянут, на их месте появятся готовые композиции из многолетних и однолетних растений.

Фото: мэрия Белгорода
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Цветы#Тюльпаны#Мобильные цветники
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