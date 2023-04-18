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Имитаторы героина и пороховой смеси заказала колония в Белгороде

18 апреля 2023, 12:27
Фото: 1MI

В белгородскую колонию поставят имитаторы наркотиков и взрывчатых веществ

Имитаторы начнут использовать для обучения служебных собак в ИК №5, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В белгородскую ИК №5 поставят имитаторы наркотических и взрывчатых веществ. Их будут использовать для обучения служебных собак. Сумма контракта составила почти 80 тыс. рублей.

Как следует из данных закупки, заявки подавались до 17 апреля. Поставщика пока не определили. Закупка осуществляется за счёт федерального бюджета.

Закупать планируют имитаторы героина, кокаина, амфетамина, каннабиса-гашиша, опия-сырца, курительной смеси. Что касается взрывчатых веществ, то речь об имитаторах тротила, гексогена, ТЭН, тетрила, октогена, аммиачной селитры «чеченская смесь» на основе азотосодержащих соединений, пороховой смеси, запахе оружия «Выстрел».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ик#Госзакупки#Закупки#Собаки#Имитатор#Наркотики#Взрывчатые вещества#Белгород#Колония
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