Имитаторы героина и пороховой смеси заказала колония в Белгороде

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В белгородскую ИК №5 поставят имитаторы наркотических и взрывчатых веществ. Их будут использовать для обучения служебных собак. Сумма контракта составила почти 80 тыс. рублей.
Как следует из данных закупки, заявки подавались до 17 апреля. Поставщика пока не определили. Закупка осуществляется за счёт федерального бюджета.
Закупать планируют имитаторы героина, кокаина, амфетамина, каннабиса-гашиша, опия-сырца, курительной смеси. Что касается взрывчатых веществ, то речь об имитаторах тротила, гексогена, ТЭН, тетрила, октогена, аммиачной селитры «чеченская смесь» на основе азотосодержащих соединений, пороховой смеси, запахе оружия «Выстрел».