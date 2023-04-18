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Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода

18 апреля 2023, 08:18
Фото: minpromtorg.gov.ru
Зоя Астанкова

Зоя Астанкова покинула пост министра экономического развития Белгородской области

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области вновь осталось без руководителя. Пост главы ведомства покинула Зоя Астанкова, сообщает «Абирег».

Пост министра экономического развития и промышленности Белгородской области покинула Зоя Астанкова. Минэкономразвития региона вновь осталось без руководителя. О причинах ухода не сообщалось. В должности министра Астанкова проработала менее четырёх месяцев.

До назначения Астанковой пост главы ведомства пустовал в течение девяти месяцев. Известно, что она пришла на место Евгения Хромова, который руководил министерством с января прошлого года. Уже в марте он возглавил АО «Корпорация „Развитие“», а вскоре сложил полномочия.

С новым министром экономического развития в лице Зои Астанковой правительство региона определилось в декабре 2022 года. До этого она была заместителем главы ведомства и руководила департаментом стратегического планирования и конкурентной политики.

Что до корпорации «Развитие», то в конце марта в организации снова сменилось руководство. Исполняющей обязанности гендиректора назначили Елену Козак. До неё и. о. гендиректора корпорации была Лариса Кононихина.

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