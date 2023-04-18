Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода

До назначения Астанковой пост главы ведомства пустовал в течение девяти месяцев. Известно, что она пришла на место Евгения Хромова, который руководил министерством с января прошлого года. Уже в марте он возглавил АО «Корпорация „Развитие“», а вскоре сложил полномочия.