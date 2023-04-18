Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Пост министра экономического развития и промышленности Белгородской области покинула Зоя Астанкова. Минэкономразвития региона вновь осталось без руководителя. О причинах ухода не сообщалось. В должности министра Астанкова проработала менее четырёх месяцев.
До назначения Астанковой пост главы ведомства пустовал в течение девяти месяцев. Известно, что она пришла на место Евгения Хромова, который руководил министерством с января прошлого года. Уже в марте он возглавил АО «Корпорация „Развитие“», а вскоре сложил полномочия.
С новым министром экономического развития в лице Зои Астанковой правительство региона определилось в декабре 2022 года. До этого она была заместителем главы ведомства и руководила департаментом стратегического планирования и конкурентной политики.
Что до корпорации «Развитие», то в конце марта в организации снова сменилось руководство. Исполняющей обязанности гендиректора назначили Елену Козак. До неё и. о. гендиректора корпорации была Лариса Кононихина.