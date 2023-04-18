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Газовики просят быть бдительными и не допускать к проверкам оборудования дилетантов

18 апреля 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Белгороде опять активизировались лжегазовики. Они ходят по частным домам и квартирам, проводят техработы и собирают с белгородцев деньги. Как не попасться — в материале Бел.Ру.

Неоднократно в редакцию Бел.Ру обращаются белгородцы, которые пускают в свой дом лжегазовиков. Мнимые сотрудники газовой компании под предлогом проверки оборудования проходят в дом и навязывают услуги по замене шлангов и вентилей, пугая людей утечкой. В итоге доверчивые белгородцы выкладывают из своего кармана круглые суммы. Звонки и претензии результата не дают, поэтому попытки вернуть деньги практически всегда заканчиваются провалом.

Традиционно, схема практически одинаковая. На пороге появляется одетый в форму человек, он показывает удостоверение и представляется сотрудником газовой компании. Далее он сообщает, что в доме проводится проверка газового оборудования. Большинство собственников подвоха не замечают, ведь цвет формы похож, а в удостоверении фигурирует название организации со словом «ГАЗ».

Затем лжегазовик проводит мнимую проверку оборудования и выносит вердикт — кран и шланг нужно менять. А ещё человек в униформе уверяет, что нужно установить сигнализатор утечки газа, поскольку это якобы положено по закону.

Мошенник называет стоимость своей работы, но после замены оборудования она растёт в разы с учётом стоимости шланга, крана или сигнализатора. Далее начинается психологическая обработка про уже выполненную работу, которую нужно будет оплатить в любом случае, уже подписанный договор и акт.

Сегодня мошенники идут ещё дальше. Они не только официально регистрируют фирму с названием «ГАЗ», но и заявляются на сайте местного органа жилищного надзора как организация, которая оказывает услуги по техническому обслуживанию газового оборудования. Далее фирма нанимает сотрудников и работает по схеме, которая указана выше.

Что касается реакции компетентных органов, чтобы они обратили внимание на происходящее, нужно писать жалобы.

При этом белгородцам нужно понимать, что после работы в квартире такого «газовика» есть опасность гораздо более серьёзная, чем потеря денег. Никто не гарантирует качество выполненных работ и установленных приборов. А если уже есть договор с официальной специализированной организацией, кроме неё никто не имеет юридического права вмешиваться в работу газового оборудования.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, «Газпром межрегионгаз Белгород» призывает быть бдительными и не допускать к проверкам газового оборудования дилетантов.

Чтобы отличить работников «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» от мошенников, которые навязывают замену газовых шлангов, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • сотрудники «Газпром газораспределение Белгород» проводят техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 1 раз в год. График проведения ТО можно посмотреть на сайте;
  • при первом требовании показывают удостоверение, в котором стоит печать и логотип;
  • одеты в фирменную спецодежду с логотипом компании;
  • не посещают домовладения и квартиры, чтобы продать товар;
  • не принимают оплату наличными. Оплата производится по квитанции одновременно с расчётами за газ.
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#Кристина Семенчук#Газпром межрегионгаз Белгород#Газовики#Оборудование#Мошенники#Город#Белгородская область
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