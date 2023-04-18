Газовики просят быть бдительными и не допускать к проверкам оборудования дилетантов

При этом белгородцам нужно понимать, что после работы в квартире такого «газовика» есть опасность гораздо более серьёзная, чем потеря денег. Никто не гарантирует качество выполненных работ и установленных приборов. А если уже есть договор с официальной специализированной организацией, кроме неё никто не имеет юридического права вмешиваться в работу газового оборудования.