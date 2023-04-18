Газовики просят быть бдительными и не допускать к проверкам оборудования дилетантов

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Неоднократно в редакцию Бел.Ру обращаются белгородцы, которые пускают в свой дом лжегазовиков. Мнимые сотрудники газовой компании под предлогом проверки оборудования проходят в дом и навязывают услуги по замене шлангов и вентилей, пугая людей утечкой. В итоге доверчивые белгородцы выкладывают из своего кармана круглые суммы. Звонки и претензии результата не дают, поэтому попытки вернуть деньги практически всегда заканчиваются провалом.
Традиционно, схема практически одинаковая. На пороге появляется одетый в форму человек, он показывает удостоверение и представляется сотрудником газовой компании. Далее он сообщает, что в доме проводится проверка газового оборудования. Большинство собственников подвоха не замечают, ведь цвет формы похож, а в удостоверении фигурирует название организации со словом «ГАЗ».
Затем лжегазовик проводит мнимую проверку оборудования и выносит вердикт — кран и шланг нужно менять. А ещё человек в униформе уверяет, что нужно установить сигнализатор утечки газа, поскольку это якобы положено по закону.
Мошенник называет стоимость своей работы, но после замены оборудования она растёт в разы с учётом стоимости шланга, крана или сигнализатора. Далее начинается психологическая обработка про уже выполненную работу, которую нужно будет оплатить в любом случае, уже подписанный договор и акт.
Сегодня мошенники идут ещё дальше. Они не только официально регистрируют фирму с названием «ГАЗ», но и заявляются на сайте местного органа жилищного надзора как организация, которая оказывает услуги по техническому обслуживанию газового оборудования. Далее фирма нанимает сотрудников и работает по схеме, которая указана выше.
Что касается реакции компетентных органов, чтобы они обратили внимание на происходящее, нужно писать жалобы.
При этом белгородцам нужно понимать, что после работы в квартире такого «газовика» есть опасность гораздо более серьёзная, чем потеря денег. Никто не гарантирует качество выполненных работ и установленных приборов. А если уже есть договор с официальной специализированной организацией, кроме неё никто не имеет юридического права вмешиваться в работу газового оборудования.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, «Газпром межрегионгаз Белгород» призывает быть бдительными и не допускать к проверкам газового оборудования дилетантов.
Чтобы отличить работников «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» от мошенников, которые навязывают замену газовых шлангов, необходимо обратить внимание на следующие моменты: