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Диверсант подорвался на мине в Брянской области

18 апреля 2023, 11:13
Фото: «Брянские новости»
Инцидент произошел в районе села Запесочье Погарского района. Диверсант уничтожен, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
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СВО

В Брянской области на мине подорвался украинский диверсант. Инцидент произошёл в районе села Запесочье Погарского района, пишет издание.

Как рассказал губернатор Александр Богомаз, диверсант подорвался при попытке незаконно проникнуть на территорию региона. Уже установлено, что со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы.

Сообщается, что диверсант уничтожен, поскольку попал на заминированную защитную линию.

Напомним, ранее ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область. Группу обнаружили в районе села Случовск Погарского района. Их планам помешали пограничники.

Украинская ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область
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#Брянская область#Александр Богомаз#СВО#Происшествия#Приграничье#ДРГ#Наталья Корявых#Спецоперация
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