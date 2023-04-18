Диверсант подорвался на мине в Брянской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Брянской области на мине подорвался украинский диверсант. Инцидент произошёл в районе села Запесочье Погарского района, пишет издание.
Как рассказал губернатор Александр Богомаз, диверсант подорвался при попытке незаконно проникнуть на территорию региона. Уже установлено, что со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы.
Сообщается, что диверсант уничтожен, поскольку попал на заминированную защитную линию.
Напомним, ранее ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область. Группу обнаружили в районе села Случовск Погарского района. Их планам помешали пограничники.