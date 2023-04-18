Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области

Красная «река» в Красногвардейском районе появилась неделю назад недалеко от села Казацкое. «Рекой» это можно назвать с натяжкой, скорее - лужей, но выглядит «кровавый водоём» весьма жутковато. И мало того, что выглядит не очень, так ещё и пахнет так себе — чем-то химическим.