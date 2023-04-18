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Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области

18 апреля 2023, 14:37
Фото: Евгений Денисов / "ВКонтакте"
На прошлой неделе в Красногвардейском и Красненском районах Белгородской области местные жители обнаружили две странные красные лужи. Выясняем, что происходит с ними сейчас.
Сюжет
Вода

Красногвардейский район

Красная «река» в Красногвардейском районе появилась неделю назад недалеко от села Казацкое. «Рекой» это можно назвать с натяжкой, скорее - лужей, но выглядит «кровавый водоём» весьма жутковато. И мало того, что выглядит не очень, так ещё и пахнет так себе — чем-то химическим.

Местные забили тревогу, заявляя о возможной экологической катастрофе. На данный момент власти устанавливают причины случившегося, а лужу, как узнало Бел.Ру, оперативно огородили.

До населённого пункта жидкость не дошла, она была локализована, и находится всё в водосточной канаве. Местность сейчас эта огорожена сигнальной лентой. Новой информации пока нет — анализы проб ждём сами.
Наталья Селезнёва, пресс-секретарь главы Красногвардейского района

Есть ещё одна версия: по неофициальным данным, произошла утечка вещества для протравливания семян. Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратила внимание на проблему: она уверена, что реагировать нужно немедленно.

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Красненский район

Похожая красная лужа появилась в селе Красном Красненского района. Её природа также неизвестна: глава Александр Полторабатько заявил, что никаких угроз для населения нет. Пробы грунта также взяли и отправили на изучение специалистам.

Несмотря на множественные попытки, связаться с пресс-службой района журналистам не удалось — комментарий о состоянии лужи мы не получили. Надеемся, что всё хорошо, и предполагаем, что пробы странной жидкости также изучаются вместе с пробами из Красногвардейского района.

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Что дальше?

Прошедшая Пасхальная неделя выдалось в Белгородской области весьма загадочной: мало того, что в районах появились красные лужи, так ещё и регион накрыло странным пыльным дождём, оставившим повсюду разводы.

Внимательный читатель также заметит, что красная жидкость появилась в тех районах, в названии которых есть корень «красн». И это на фоне возвращения в парк обновлённых Маркса и Энгельса — своего рода тоже «красных».

А пока вы думаете, совпадения это или нет, «кровавые» лужи изучают эксперты и полиция.

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#Артем Черненко#Вода#Экология#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Красногвардейский район#Красненский район
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