Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Красная «река» в Красногвардейском районе появилась неделю назад недалеко от села Казацкое. «Рекой» это можно назвать с натяжкой, скорее - лужей, но выглядит «кровавый водоём» весьма жутковато. И мало того, что выглядит не очень, так ещё и пахнет так себе — чем-то химическим.
Местные забили тревогу, заявляя о возможной экологической катастрофе. На данный момент власти устанавливают причины случившегося, а лужу, как узнало Бел.Ру, оперативно огородили.
До населённого пункта жидкость не дошла, она была локализована, и находится всё в водосточной канаве. Местность сейчас эта огорожена сигнальной лентой. Новой информации пока нет — анализы проб ждём сами.
Наталья Селезнёва, пресс-секретарь главы Красногвардейского района
Есть ещё одна версия: по неофициальным данным, произошла утечка вещества для протравливания семян. Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратила внимание на проблему: она уверена, что реагировать нужно немедленно.
Похожая красная лужа появилась в селе Красном Красненского района. Её природа также неизвестна: глава Александр Полторабатько заявил, что никаких угроз для населения нет. Пробы грунта также взяли и отправили на изучение специалистам.
Несмотря на множественные попытки, связаться с пресс-службой района журналистам не удалось — комментарий о состоянии лужи мы не получили. Надеемся, что всё хорошо, и предполагаем, что пробы странной жидкости также изучаются вместе с пробами из Красногвардейского района.
Прошедшая Пасхальная неделя выдалось в Белгородской области весьма загадочной: мало того, что в районах появились красные лужи, так ещё и регион накрыло странным пыльным дождём, оставившим повсюду разводы.
Внимательный читатель также заметит, что красная жидкость появилась в тех районах, в названии которых есть корень «красн». И это на фоне возвращения в парк обновлённых Маркса и Энгельса — своего рода тоже «красных».
А пока вы думаете, совпадения это или нет, «кровавые» лужи изучают эксперты и полиция.