Белгородцы недовольны переводом родительских чатов в отечественные соцсети

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
К Вячеславу Гладкову обратилась жительница Белгородской области: женщина пожаловалась, что министерство образования заставляет родителей школьников общаться в соцсети «ВКонтакте» вместо привычных ресурсов.
Губернатор ответил, что, действительно, отечественные платформы считаются более безопасными. По мнению губернатора, иностранные ресурсы проще взломать, там часто распространялись фейковые сообщения, наводящие панику среди родителей.
В связи с этим родителям рекомендовали перенести общение в отечественные соцсети. Но выбор, где осуществлять переписку и общение, остаётся за родителями и учителями.
«Решение принимать вам, никто не заставляет. Обязать, приказать не могут. Но убеждать мы должны, — прокомментировал губернатор.
Родительские чаты не в первый раз становятся предметом споров и обсуждений. Так, ранее из-за сомнительных сообщений один из жителей региона вообще попал под суд.