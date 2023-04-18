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Белгородцы недовольны переводом родительских чатов в отечественные соцсети

18 апреля 2023, 10:40
Фото: 1MI
По словам белгородцев, региональный минобр настоятельно рекомендует перенести родительские чаты в социальную сеть «ВКонтакте». Почему это происходит, ответил губернатор Вячеслав Гладков.

К Вячеславу Гладкову обратилась жительница Белгородской области: женщина пожаловалась, что министерство образования заставляет родителей школьников общаться в соцсети «ВКонтакте» вместо привычных ресурсов.

Губернатор ответил, что, действительно, отечественные платформы считаются более безопасными. По мнению губернатора, иностранные ресурсы проще взломать, там часто распространялись фейковые сообщения, наводящие панику среди родителей.

В связи с этим родителям рекомендовали перенести общение в отечественные соцсети. Но выбор, где осуществлять переписку и общение, остаётся за родителями и учителями.

«Решение принимать вам, никто не заставляет. Обязать, приказать не могут. Но убеждать мы должны, — прокомментировал губернатор.

Родительские чаты не в первый раз становятся предметом споров и обсуждений. Так, ранее из-за сомнительных сообщений один из жителей региона вообще попал под суд.

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#Анастасия Афанасенко#Родительские чаты#Вконтакте#Министерство образования#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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