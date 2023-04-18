Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ

Писать контрольные в школе разрешило и руководство «Алгоритма успеха» под Белгородом. При этом в группе должно быть не более 10 человек. Если дети находятся за пределами области, будут писать работу онлайн: «Ребёнок будет диктовать ответы, я с его слов вносить в бланк. Работу должны написать все, как и все остальные контрольные работы по предметам».