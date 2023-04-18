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Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ

18 апреля 2023, 09:43
Фото: 1MI
С жалобами на очный формат проведения годовых контрольных работ пожаловались родители Белгорода и района. Они не понимают, почему год дети учились дистанционно, а писать контрольные их приглашают в школы.

В редакцию Бел.Ру обратились родители школьников младших и средних классов. Они рассказали, что детей зовут в школу для написания контрольных работ.

Год ребёнок учился удалённо, потому что опасно. А как писать контрольные работы, так нужно приходить? У нас что - уже безопасно стало? Или во время написания контрольных ничего не может произойти? Кто потом будет нести ответственность, если что-то случится?
Ольга, мама пятиклассника

К примеру, в школе №49 в Белгороде классный руководитель одного из классов написала родителям, что до 20 мая будут проведены контрольные работы по математике и русскому языку. Дети приглашаются в школу.

До среды вы мне сообщаете, если кто-то не сможет прийти в школу. Тогда ребёнок пишет удалённо перед включённой камерой, с микрофоном, пустым столом на глазах у ассистента.
Сообщение от учителя

Писать контрольные в школе разрешило и руководство «Алгоритма успеха» под Белгородом. При этом в группе должно быть не более 10 человек. Если дети находятся за пределами области, будут писать работу онлайн: «Ребёнок будет диктовать ответы, я с его слов вносить в бланк. Работу должны написать все, как и все остальные контрольные работы по предметам».

Чтобы узнать, можно ли учеников приглашать в школу в такое небезопасное время, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство области.

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#Кристина Семенчук#Школа#Контрольные#Удалёнка#Жалобы#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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