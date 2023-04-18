Белгородец в шутку «заминировал» сельский дом культуры

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
45-летнего жителя Чернянского района осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Действовал мужчина из хулиганских побуждений.
Происшествие случилось вечером 11 августа прошлого года. Житель села Кочегуры позвонил по номеру экстренных оперативных служб и заявил, что в местном доме культуры готовится взрыв.
В итоге после его сообщения в действие привели силы и средства специальных служб для проведения проверки. Действия осуждённого нанесли материальный ущерб. Суд признал его виновным.
В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина получил три года условно. Также ему назначили испытательный срок на 1,5 года. Кроме того, с белгородца взыскали сумму материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.