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Белгородец в шутку «заминировал» сельский дом культуры

18 апреля 2023, 14:54
Фото: 1MI
Действовал житель Чернянского района из хулиганских побуждений. Его приговорили к трём годам условно, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

45-летнего жителя Чернянского района осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Действовал мужчина из хулиганских побуждений.

Происшествие случилось вечером 11 августа прошлого года. Житель села Кочегуры позвонил по номеру экстренных оперативных служб и заявил, что в местном доме культуры готовится взрыв.

В итоге после его сообщения в действие привели силы и средства специальных служб для проведения проверки. Действия осуждённого нанесли материальный ущерб. Суд признал его виновным.

В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина получил три года условно. Также ему назначили испытательный срок на 1,5 года. Кроме того, с белгородца взыскали сумму материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянский район#Суд#Ложное сообщение#Ложное минирование#Взрыв#Дом культуры#Дк#Происшествия#Хулиганство
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