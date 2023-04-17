Жители Белгорода могут найти укрытие на карте без интернета

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Как рассказал Лебедев, по результатам комплекса мероприятий по созданию системы укрытий на территории Белгорода была сформирована интерактивная карта. На 13 апреля на неё было нанесено 2011 подвалов, которые находятся в 790 многоквартирных домах (1935 помещений) и на 73 хозсубъектах (76 помещений).
Интерактивная карта стала доступна в приложении «2ГИС». Там же появилась возможность прокладки маршрута от текущего месторасположения до ближайшего укрытия. А ещё обеспечен доступ к интерактивной карте укрытий без выхода в интернет.
Напомним, ранее белгородцам по ошибке предложили укрываться от обстрелов в магазине пива.