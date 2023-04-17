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Published Сегодня, 14:16

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Жители Белгорода могут найти укрытие на карте без интернета

17 апреля 2023, 14:16
Фото: Bel.ru
Об этом сообщил начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев. Кроме того, горожане могут проложить маршрут от текущего месторасположения до ближайшего укрытия.
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МЧС

Как рассказал Лебедев, по результатам комплекса мероприятий по созданию системы укрытий на территории Белгорода была сформирована интерактивная карта. На 13 апреля на неё было нанесено 2011 подвалов, которые находятся в 790 многоквартирных домах (1935 помещений) и на 73 хозсубъектах (76 помещений).

Интерактивная карта стала доступна в приложении «2ГИС». Там же появилась возможность прокладки маршрута от текущего месторасположения до ближайшего укрытия. А ещё обеспечен доступ к интерактивной карте укрытий без выхода в интернет.

Напомним, ранее белгородцам по ошибке предложили укрываться от обстрелов в магазине пива.

Треть подвальных помещений в Белгороде оказались непригодны для оборудования укрытий
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#Укрытие#Карта#Интернет#Приложение#МЧС#Город#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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