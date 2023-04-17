Жители Белгорода могут найти укрытие на карте без интернета

Как рассказал Лебедев, по результатам комплекса мероприятий по созданию системы укрытий на территории Белгорода была сформирована интерактивная карта. На 13 апреля на неё было нанесено 2011 подвалов, которые находятся в 790 многоквартирных домах (1935 помещений) и на 73 хозсубъектах (76 помещений).