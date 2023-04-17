Выплату к 1 июля могут учредить в Белгороде для ветеранов боевых действий

Памятную дату 1 июля в Белгородской области закрепили в феврале 2023 года. Тогда белгородские депутаты решили установить в регионе три памятные даты. В их числе также 6 января и 5 августа — День образования Белгородской области и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.