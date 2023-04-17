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Выплату к 1 июля могут учредить в Белгороде для ветеранов боевых действий

17 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
В 2023 году в Белгороде планируют ввести единовременную выплату в 10 тыс. рублей, приуроченную ко Дню ветеранов боевых действий. Соответствующий проект решения опубликовал городской совет.

В Белгороде в 2023 году планируют ввести выплату ко Дню ветерана боевых действий, который отмечают 1 июля. Уточняется, что выплата в размере 10 тыс. рублей будет единовременной.

Памятную дату 1 июля в Белгородской области закрепили в феврале 2023 года. Тогда белгородские депутаты решили установить в регионе три памятные даты. В их числе также 6 января и 5 августа — День образования Белгородской области и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Как следует из проекта решения, уполномоченным органом на предоставление
единовременной денежной выплаты станет Центр социальных выплат города Белгорода. Выплата положена тем гражданам, которые зарегистрированы в областном центре. Предварительно необходимо написать заявление в центр соцвыплат.

Ранее сообщалось, что выплату председателям организаций ветеранов в Белгороде поднимут до 16,2 тыс. рублей, для ответственных секретарей — до 8,1 тыс. рублей. Изменения вступили в силу 1 апреля текущего года.

Выплату председателям организаций ветеранов в Белгороде поднимут до 16,2 тыс. рублей
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