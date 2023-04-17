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ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

17 апреля 2023, 08:25
Фото: Bel.ru

Сподарюшино и Красное в Белгородской области попали под обстрел

С утра понедельника ВСУ активно обстреливают территорию региона. Происшествие зарегистрировали в Грайворонском и Шебекинском горокругах.
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Обстрел

Сподарюшино в Белгородской области попало под обстрел. Пока неизвестно, есть ли последствия происшествия.

Село в Грайворонском горокруге — не единственный населённый пункт, принявший на себя удар утром 17 апреля. Ранее сообщалось об обстреле посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге. О последствиях официально ничего не известно.

Дополнение. Около 11:30 стало известно о ещё одном обстреле. Под огнём ВСУ оказался посёлок Красное в Шебекинском горокруге.

В минувшие выходные под огнём ВСУ были Ленинский, Красное, Новая Таволжанка, Терезовка в Шебекинском горокруге. В результате одного из обстрелов пострадала 73-летняя пенсионерка. Повреждения получили частные дома, птицефабрика.

Помимо этого, поздно вечером 16 апреля в регионе вспыхнули два сильных пожара.

Во время обстрела пострадала белгородская птицефабрика
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