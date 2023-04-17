ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:37
Сподарюшино в Белгородской области попало под обстрел. Пока неизвестно, есть ли последствия происшествия.
Село в Грайворонском горокруге — не единственный населённый пункт, принявший на себя удар утром 17 апреля. Ранее сообщалось об обстреле посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге. О последствиях официально ничего не известно.
Дополнение. Около 11:30 стало известно о ещё одном обстреле. Под огнём ВСУ оказался посёлок Красное в Шебекинском горокруге.
В минувшие выходные под огнём ВСУ были Ленинский, Красное, Новая Таволжанка, Терезовка в Шебекинском горокруге. В результате одного из обстрелов пострадала 73-летняя пенсионерка. Повреждения получили частные дома, птицефабрика.
Помимо этого, поздно вечером 16 апреля в регионе вспыхнули два сильных пожара.