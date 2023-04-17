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ВСУ второй раз за день атаковали белгородское село

17 апреля 2023, 16:23
Фото: 1MI
Под обстрел попало село Муром Шебекинского округа. По данным губернатора, пострадавших нет.
Сюжет
СВО

Вечером 17 апреля стало известно о повторном обстреле села Муром Шебекинского округа. За сутки село уже второй раз попадает под обстрел. Первый случился днём: снаряд ВСУ полностью разрушил частный дом. Пострадавших нет, в момент обстрела в доме никого не было.

О второй атаке села Муром стало известно в 19:16. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряды попали в склад зернохранилища. Пострадавших также нет.

Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные бригады выехали на место для устранения последствий обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за сегодняшний день также были атакованы Красное и Ленинский Шебекинского округа, хутор Лозовая Рудка Борисовского района и село Сподарюшино Грайворонского округа.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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