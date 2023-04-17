ВСУ второй раз за день атаковали белгородское село

Вечером 17 апреля стало известно о повторном обстреле села Муром Шебекинского округа. За сутки село уже второй раз попадает под обстрел. Первый случился днём: снаряд ВСУ полностью разрушил частный дом. Пострадавших нет, в момент обстрела в доме никого не было.