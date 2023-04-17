ВСУ второй раз за день атаковали белгородское село

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Вечером 17 апреля стало известно о повторном обстреле села Муром Шебекинского округа. За сутки село уже второй раз попадает под обстрел. Первый случился днём: снаряд ВСУ полностью разрушил частный дом. Пострадавших нет, в момент обстрела в доме никого не было.
О второй атаке села Муром стало известно в 19:16. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряды попали в склад зернохранилища. Пострадавших также нет.
Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные бригады выехали на место для устранения последствий обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что за сегодняшний день также были атакованы Красное и Ленинский Шебекинского округа, хутор Лозовая Рудка Борисовского района и село Сподарюшино Грайворонского округа.