Вассерман призвал ограничить хранение россиянами более 1 млн рублей наличными

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Госдуме предложили ограничить хранение наличных у россиян на сумму более 1 млн рублей. С соответствующей инициативой выступил депутат Анатолий Вассерман.
Согласно его предложению, россиян обязали бы сообщать в ФНС о хранящихся у них наличных свыше 1 млн рублей. Также от них требовалось бы объяснить, откуда у них появилась такая сумма.
Более того, Вассерман предлагает внести поправки в УК и добавить в него статью о неправомерном обороте денежных средств, пишет издание со ссылкой на «Интерфакс». Как указано в тексте законопроекта, в таком случае хранение денег следует наказать штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств.
Парламентарий уверен, что эти средства могут указывать на участие гражданина в теневом секторе экономики. По предложению Вассермана, россияне должны уведомлять налоговую в течение недели после получения крупной суммы.