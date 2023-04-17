Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Изображение материала

Вассерман призвал ограничить хранение россиянами более 1 млн рублей наличными

17 апреля 2023, 13:59
Фото: 1MI
Депутат Анатолий Вассерман предложил внести поправки в УК и добавить в него статью о неправомерном обороте денежных средств, сообщают «Народные новости».
Сюжет
Госдума

В Госдуме предложили ограничить хранение наличных у россиян на сумму более 1 млн рублей. С соответствующей инициативой выступил депутат Анатолий Вассерман.

Согласно его предложению, россиян обязали бы сообщать в ФНС о хранящихся у них наличных свыше 1 млн рублей. Также от них требовалось бы объяснить, откуда у них появилась такая сумма.

Более того, Вассерман предлагает внести поправки в УК и добавить в него статью о неправомерном обороте денежных средств, пишет издание со ссылкой на «Интерфакс». Как указано в тексте законопроекта, в таком случае хранение денег следует наказать штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств.

Парламентарий уверен, что эти средства могут указывать на участие гражданина в теневом секторе экономики. По предложению Вассермана, россияне должны уведомлять налоговую в течение недели после получения крупной суммы.

В Госдуме объяснили решение отклонить поправки к закону «О рекламе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Две трети опрошенных россиян поддержали отмену ЕГЭВолодин опрашивает россиян насчет запрета суррогатного материнства для иностранцевВолодин: Закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиян
#Наталья Корявых#Россия#Госдума#Анатолий вассерман#Общество#Депутат#Законопроект#Наличные#Миллион
Подпишитесь
В Белгороде хотят разрешить сдирать на парковках закрывающие номера машин наклейки
Сегодня, 14:10
ВСУ обстреляли с беспилотника хутор в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 12:17
Снаряд разрушил дом семьи в Белгородской области
Сегодня, 13:14
На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра
Сегодня, 14:37
Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства
Сегодня, 10:14
Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
Сегодня, 07:29