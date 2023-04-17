Вассерман призвал ограничить хранение россиянами более 1 млн рублей наличными

Более того, Вассерман предлагает внести поправки в УК и добавить в него статью о неправомерном обороте денежных средств, пишет издание со ссылкой на «Интерфакс». Как указано в тексте законопроекта, в таком случае хранение денег следует наказать штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств.