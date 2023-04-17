В Центральном парке Белгорода появилась пятиконечная звезда

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
17 апреля в Центральном парке Белгорода начали устанавливать арку «Звезда» ко Дню Победы.
Напомним, что новые украшения ко Дню Победы в текущем году покупать не будут, украшать город будут прошлогодними элементами.
Стоит также отметить, что 9 мая Бал кадетов в Центральном парке проводить не будут. В этом году мероприятие перенесли в Губкин. Что касается Бессмертного полка, то он будет, но в каком формате, решится на заседании оперштаба. Парад 9 мая в Белгороде проводить не будут из-за нынешней оперативной обстановки. В этом году городская администрация планировала накормить 20 тысяч жителей солдатской кашей. Теперь проведение этого мероприятия под вопросом.