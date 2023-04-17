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В Центральном парке Белгорода появилась пятиконечная звезда

17 апреля 2023, 14:55
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Белгород начали украшать к 9 мая

В Центральном парке монтируют арку «Звезда», сообщает Telegram-канал «Электромир Максимова».

17 апреля в Центральном парке Белгорода начали устанавливать арку «Звезда» ко Дню Победы.

Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Напомним, что новые украшения ко Дню Победы в текущем году покупать не будут, украшать город будут прошлогодними элементами.

Стоит также отметить, что 9 мая Бал кадетов в Центральном парке проводить не будут. В этом году мероприятие перенесли в Губкин. Что касается Бессмертного полка, то он будет, но в каком формате, решится на заседании оперштаба. Парад 9 мая в Белгороде проводить не будут из-за нынешней оперативной обстановки. В этом году городская администрация планировала накормить 20 тысяч жителей солдатской кашей. Теперь проведение этого мероприятия под вопросом.

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#Парк ленина#9 мая#Город#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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