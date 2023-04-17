В случае ЧС жителей Белгорода будут вывозить в восемь безопасных районов

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По его данным, для организованного вывоза населения из районов чрезвычайных ситуаций разработан перечень учреждений, организаций и предприятий, которые выделяют автомобильный транспорт. Речь идёт о 330 автобусах.
На сегодняшний день заключены договоры с пятью организациями-перевозчиками на выделение 295 автобусов, с другими частными организациями - на выделение восьми автобусов.
С руководителями данных организаций уточнён порядок взаимодействия, контактное лицо.
Николай Лебедев
Также в образовательных учреждениях города есть 54 автобуса, которые могут привлечь к выполнению данной задачи.
Лебедев добавил, что для вывоза населения из зон опасностей определены восемь безопасных районов. Предварительно установили основные маршруты движения в эти районы – восемь автомобильных, два железнодорожных, один пеший и резервный. Также уточняются запасные маршруты.
Предполагается, что основная масса будет выезжать из города на личном транспорте – около 120 тысяч единиц. В этом случае транспорт, предназначенный для вывоза населения, имеется в достаточном количестве.
Николай Лебедев