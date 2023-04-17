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В случае ЧС жителей Белгорода будут вывозить в восемь безопасных районов

17 апреля 2023, 15:16
Фото: 1MI
Для этого будет задействовано 330 автобусов. Предполагается, что при ЧП основная масса людей будет выезжать из города на личном транспорте. Подробнее рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.

По его данным, для организованного вывоза населения из районов чрезвычайных ситуаций разработан перечень учреждений, организаций и предприятий, которые выделяют автомобильный транспорт. Речь идёт о 330 автобусах.

На сегодняшний день заключены договоры с пятью организациями-перевозчиками на выделение 295 автобусов, с другими частными организациями - на выделение восьми автобусов.

С руководителями данных организаций уточнён порядок взаимодействия, контактное лицо.
Николай Лебедев

Также в образовательных учреждениях города есть 54 автобуса, которые могут привлечь к выполнению данной задачи.

Лебедев добавил, что для вывоза населения из зон опасностей определены восемь безопасных районов. Предварительно установили основные маршруты движения в эти районы – восемь автомобильных, два железнодорожных, один пеший и резервный. Также уточняются запасные маршруты.

Предполагается, что основная масса будет выезжать из города на личном транспорте – около 120 тысяч единиц. В этом случае транспорт, предназначенный для вывоза населения, имеется в достаточном количестве.
Николай Лебедев

 




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