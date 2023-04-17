В Сети появились кадры из обстрелянного посёлка под Белгородом

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Сети показали кадры с места обстрела посёлка Красное в Шебекинском горокруге. В населённом пункте загорелось сенохранилище на ферме. Все оперативные и аварийные службы выехали на место, как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Произошёл обстрел в районе полудня. Пострадавших нет.
Также сегодня под обстрелом оказался хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Повреждения получил частный жилой дом: посечены крыша и фасад, выбиты окна. Из мирных жителей никто ранения не получил.