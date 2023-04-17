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В Сети появились кадры из обстрелянного посёлка под Белгородом

17 апреля 2023, 12:54
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
17 апреля под обстрел ВСУ попал посёлок Красное. В населённом пункте загорелось сенохранилище.
Сюжет
Обстрел

В Сети показали кадры с места обстрела посёлка Красное в Шебекинском горокруге. В населённом пункте загорелось сенохранилище на ферме. Все оперативные и аварийные службы выехали на место, как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»

Произошёл обстрел в районе полудня. Пострадавших нет.

Также сегодня под обстрелом оказался хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Повреждения получил частный жилой дом: посечены крыша и фасад, выбиты окна. Из мирных жителей никто ранения не получил.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Ферма#Сенохранилище#Спецоперация#СВО#Красное
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