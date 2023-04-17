В Дирекции ЮЗР заявили о скором завершении строительства 4-й очереди Новой жизни

У белгородцев ранее появилось немало вопросов по строительству четвёртой очереди. Например, в феврале белгородцы интересовались, почему сроки сдачи домов постоянно переносятся. Тогда в Дирекции ЮЗР объяснили это удорожанием строительных материалов, а также нарушением сроков поставки.