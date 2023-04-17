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В Дирекции ЮЗР заявили о скором завершении строительства 4-й очереди Новой жизни

17 апреля 2023, 15:50
Фото: Дирекция ЮЗР
Строительство 4-й очереди проекта Новая жизнь в Белгороде близится к завершению, сообщили в «Дирекции ЮЗР». Ранее проект сопровождали проблемы.

Строительство домов 4-й очереди проекта Новая жизнь в Белгороде близится к завершению. По крайней мере, об этом объявили в Дирекции ЮЗР.

Как сообщили в организации, строители уже проводят отделочные работы. При этом проход на строительную площадку невозможен «в целях соблюдения техники безопасности и охраны труда».

У белгородцев ранее появилось немало вопросов по строительству четвёртой очереди. Например, в феврале белгородцы интересовались, почему сроки сдачи домов постоянно переносятся. Тогда в Дирекции ЮЗР объяснили это удорожанием строительных материалов, а также нарушением сроков поставки.

Примечательно, что на минувшей неделе губернатор Вячеслав Гладков также высказался о проекте и заявил, что «там не всё хорошо». Глава региона обещал разобраться в проблеме.

Фото: «Дирекция ЮЗР»
Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Город#Новая жизнь#Строительство#Сроки#Дирекция ЮЗР#Проблемы
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