В Дирекции ЮЗР заявили о скором завершении строительства 4-й очереди Новой жизни

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:50
Строительство домов 4-й очереди проекта Новая жизнь в Белгороде близится к завершению. По крайней мере, об этом объявили в Дирекции ЮЗР.
Как сообщили в организации, строители уже проводят отделочные работы. При этом проход на строительную площадку невозможен «в целях соблюдения техники безопасности и охраны труда».
У белгородцев ранее появилось немало вопросов по строительству четвёртой очереди. Например, в феврале белгородцы интересовались, почему сроки сдачи домов постоянно переносятся. Тогда в Дирекции ЮЗР объяснили это удорожанием строительных материалов, а также нарушением сроков поставки.
Примечательно, что на минувшей неделе губернатор Вячеслав Гладков также высказался о проекте и заявил, что «там не всё хорошо». Глава региона обещал разобраться в проблеме.