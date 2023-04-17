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В Белгородской области завершился первый этап выделения грантов семейным фермам

17 апреля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Победили два проекта, отметил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что в регионе завершился первый этап выделения грантов семейным фермам и кооперативам. По его итогам, победили два проекта.

Победили 2 проекта: Афанасия Кристова из Белгородской области, из Белгородского района, прошу прощения, проект по строительству фруктохранилища — 28 млн рублей, и Евгения Стребкова из Яковлевского городского округа, который получит 4 млн рублей на приобретение техники для работ по производству овощей на открытом грунте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, глава региона отметил, что всего в этом году на поддержку семейных ферм и кооператив было выделено 130 млн рублей.

На поддержку семейных ферм в Белгородской области выделили почти 60 млн рублей
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#Александра Склярова#Проект#Гранты#Общество#Фермы#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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