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Набережная, скверы, парки, дворы: что благоустроят в Белгородской области в этом году

17 апреля 2023, 09:33
Фото: 1MI

В Белгородской области в 2023 году благоустроят 48 территорий

На благоустройство в регионе выделили 477 млн рублей. Работы уже ведутся в ряде муниципалитетов, сообщили в региональном правительстве.

48 территорий благоустроят в Белгородской области в 2023 году. На эти цели выделили порядка 477 млн рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В некоторых муниципалитетах к ним уже приступили.

Как уточнили в правительстве региона, пока строители активно работают на 20 объектах. В частности, благоустройство двора на Михайловском шоссе в Белгороде выполнено на 70%. Рабочие уже уложили плитку, устроили наружное освещение, поставили новый забор.

Также наполовину завершились работы по обустройству сквера у памятника «Скорбящая мать» в Чернянке. Тем временем в Новом Осколе благоустраивают Центральный парк имени М. Горького.

В Ивне на обустройство пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой потратят 17 млн рублей. Строители пока начали ставить опоры. Кроме того, различные работы ведутся в Губкине, Алексеевке, Яковлевском горокруге. В Старом Осколе в порядок приводят семь дворов, а в Ракитном началось благоустройство левого берега набережной на улице Коммунаров и парка Победы.

Белгородцы могут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Благоустройство#Город#Общество#Сквер#Нацпроект#Дворы#Касается каждого
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