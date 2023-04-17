Набережная, скверы, парки, дворы: что благоустроят в Белгородской области в этом году

В Ивне на обустройство пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой потратят 17 млн рублей. Строители пока начали ставить опоры. Кроме того, различные работы ведутся в Губкине, Алексеевке, Яковлевском горокруге. В Старом Осколе в порядок приводят семь дворов, а в Ракитном началось благоустройство левого берега набережной на улице Коммунаров и парка Победы.