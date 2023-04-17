Набережная, скверы, парки, дворы: что благоустроят в Белгородской области в этом году

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
48 территорий благоустроят в Белгородской области в 2023 году. На эти цели выделили порядка 477 млн рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В некоторых муниципалитетах к ним уже приступили.
Как уточнили в правительстве региона, пока строители активно работают на 20 объектах. В частности, благоустройство двора на Михайловском шоссе в Белгороде выполнено на 70%. Рабочие уже уложили плитку, устроили наружное освещение, поставили новый забор.
Также наполовину завершились работы по обустройству сквера у памятника «Скорбящая мать» в Чернянке. Тем временем в Новом Осколе благоустраивают Центральный парк имени М. Горького.
В Ивне на обустройство пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой потратят 17 млн рублей. Строители пока начали ставить опоры. Кроме того, различные работы ведутся в Губкине, Алексеевке, Яковлевском горокруге. В Старом Осколе в порядок приводят семь дворов, а в Ракитном началось благоустройство левого берега набережной на улице Коммунаров и парка Победы.